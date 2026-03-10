Kela maksoi etuuksia 17,5 miljardia – toimeentulotuki ylitti miljardin

Kela maksoi etuuksia yhteensä 17,5 miljardia euroa vuoden 2025 aikana. Etuuskulut kasvoivat 188 miljoonalla eurolla eli 1,1 prosentilla verrattuna aiempaan vuoteen. Tiedot ilmenevät Kelan tuoreista tilastoista.

Euromääräisesti suurin etuusmenojen muutos tapahtui yleisen asumistuen menoissa. Asumistuen menot vähenivät 449 miljoonalla eurolla eli lähes 27 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Muutosta selittää se, että opiskelijat siirtyivät yleiseltä asumistuelta opintotuen asumislisän piiriin elokuussa 2025. Samalla opintotukimenot kasvoivat 177 miljoonalla eurolla eli lähes 24 prosentilla.

Perustoimeentulotuen menot kasvoivat 176 miljoonalla eurolla eli reilulla 21 prosentilla ja ylittivät miljardi euroa. Myös työttömyysetuuksien menot kasvoivat, ja Kela maksoi niitä kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2024, mikä tarkoittaa 157 miljoonan euron kasvua.

Sairauspäivärahojen menot vähenivät 84 miljoonalla eurolla eli kahdeksalla prosentilla vuoteen 2024 verrattuna. Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat 20 prosentilla, noin 93 miljoonalla eurolla.

Lastenhoidon tukien etuusmenot pienenivät 13 miljoonalla eurolla eli 5 prosentilla edellisvuodesta.

Kuntoutuksen kokonaismenot vähenivät 4,5 prosenttia, mikä aiheutui kuntoutusrahan menojen vähenemisestä. Kuntoutusrahaa maksettiin 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024.