”Käynnissä on kahden hirviön taistelu”

Entinen Viron puolustusvoimien komentaja, nykyinen Isänmaa-puoluetta edustava Euroopan kansanpuolueen europarlamentaarikko, kenraali evp. Riho Terras kirjoittaa, että Venäjällä on käynissä kahden hirviön välinen taistelu eikä syytä liialliseen optimismiin ole.

– Ensiksikin tulee ymmärtää, että [Vladimir] Putin on sotarikollinen ja niin on myös [Jevgeni] Prigožin. Tämä on kahden hirviön välinen mittelö ja toivottavasti molemmat tuhoutuvat.

Terras arvioi, että ”Prigožin oletti saavansa taakseen merkittävän osan demoralisoituneesta ja sotauupuneesta Venäjän armeijasta.”.

– Vaikka internetissä spekuloidaan, että hän on kyennyt muutamat sotilaat saamaan taakseen, on luvut silti kuitenkin pieniä ja Prigožinin odottamaa tukea ei ole tullut. Näin ollen on todennäköisesti, että kapina kukistetaan voimalla, jos Prigožinin syrjäyttäminen tai lähipiirin ostaminen ei onnistu.

Tästä huolimatta kyse on merkittävästä tapauksesta, joka tulee oleellisesti heikentämään Putinin valtaa, arvioi Terras.

– Olemme toistuvasti nähneet historiassa, mitä tapahtuu kuin kovaotteisen itsevaltiaan julkisivu alkaa murtua. Näin ollen nykyiset tapahtumat voivat johtaa päätökseen etsiä Putinille vaihtoehtoa.

Terras ei huomauttaa, ettei tämä uusi vaihtoehto ”ole välttämättä järkevämpi tai parempi, kaikenlainen muutos epävakauttaa Venäjää entisestään”.

– Tämä epävakaus ja Prigožinin yrityksen keikuttaa venettä kuitenkin muodostavat suuren turvallisuusriskin niin Virolle kuin muillekin Venäjän naapurimaille. Arvaamaton ydinasevaltio, jossa tapahtuu aseellinen vallankaappausyritys, on selvästi vaarallinen. Näin ollen ei voida sulkea pois eri eskalaatioita ja provokaatioita Venäjän taholta. Niin Naton kuin Ukrainankin alueella.

Terraksen mukaan nyt on tärkeää, että ”Ukraina kykenee mahdollisimman nopeasti hyödyntämään kehittyneen sekavan tilanteen”.

– Ukrainan vastahyökkäyksen osalta se tarkoittane pikaista menestystä ja suuria alueellisia voittoja, mutta nyt on avoinna mahdollisuuksien ikkuna, jota voi hyödyntää.

Terras muistuttaa, että itärajan suhteen tulee olla tarkkana.

– Putinin valtaistuin huojuu ja Venäjä on muuttumassa yhä ennakoimattomammaksi – idästä tuleva uhka ei katoa mihinkään.