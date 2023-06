Kaveri kuvasi vierestä Mig-hävittäjän tuhon – kone liekeissä videolla

Telegramissa julkaistu video näyttää Venäjän ilmavoimien Mig-31 Foxhound -hävittäjän lentävän liekeissä ennen iskeytymistään maahan.

Video on julkaistu päiväämättömänä. Puolustusasioihin ja -teknologiaan keskittyvän amerikkalaisen War Zone -sivuston mukaan sen kerrotaan olevan kuvattu ennen viime vuoden helmikuista Venäjän hyökkäyssodan laajentamista.

Liekehtivän hävittäjän laskeutumistelineet on videolla laskettu. Koneen miehistön nähdään pelastautuvan heittoistuimilla ennen sen putoamista ja räjähtämistä.

Myös huhtikuun lopulla julkaistiin video Mig 31 -hävittäjän putoamisesta. Kyseessä vaikuttaa War Zonen mukaan olevan eri tapaus, sillä videolla ei näy toista konetta, joka kuvaisi putoamisen. Huhtikuussa julkaistu video kuvattiin Murmanskin alueella.

Molempien tapausten moottoripalot vaikuttavat War Zonen mukaan samankaltaisilta.

Fighterbomber posted video disclosing the crash of a Russian MiG-31 that happened before the 'Special Military Operation'

The MiG suffered an in-flight fire, unable to save the plane the crew ejected, aircraft tumbles down and crashed into a hill: all captured on camera by his… pic.twitter.com/Lqd1ZAnCg3

— Fighterman_FFRC (@Fighterman_FFRC) June 3, 2023