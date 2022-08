Kaupunginjohtajan mukaan pääministeri petti lupauksen koronakorvauksista

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen (sd.) mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ole pitänyt lupaustaan koronakorvauksista.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksen perusteella valtio tulisi korvaamaan kunnille vain osan pandemian aiheuttamista kustannuksista.

Vantaan kaupungin julkaisemassa tiedotteessa huomautetaan, että kunnat saivat vasta jälkikäteen ilmoituksen korvausperusteiden muuttumisesta. Näillä näkymin valtio ei maksaisi korvauksia ollenkaan vuoden 2022 jälkipuoliskon osalta.

Vantaalle linjaus tarkoittaisi noin 16 miljoonan euron laskua ja tuleville vuosille pysyvää viiden miljoonan euron kustannusta.

Kaupunginjohtaja vaatii korvaamaan tartunnanjäljityksen kulut ja muut välttämättömät koronamenot koko vuoden osalta. Huolena on, että alikompensaatio vääristäisi kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksen siirtolaskelmia.

– Lupaukset on pidettävä! Kuntien on saatava koronakorvaukset täysimääräisinä, kuten pääministeri on luvannut. Jälleen kerran kustannuksista aiotaan korvata vain osa, Ritva Viljanen kirjoittaa Twitterissä.

Kaupunginjohtaja toteaa Iltalehdelle, että viime vuoden budjettiriihen pöytäkirjan perusteella koronakustannukset piti korvata täysimääräisesti. Sanna Marin viittasi asiaan useissa lausunnoissaan.