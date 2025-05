Kauppasota kurittaa hitaasti elpyvää rakennusalaa

– Uudet asuntohankkeet kyntävät yhä alhaisina, vaikka uusien asuntohankkeiden aloituksissa on nähtykin jo pientä piristymistä kahden ennätyksellisen heikon vuoden jälkeen, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen sanoo Tilastokeskuksen tuoreista luvuista.

Uusia asuntoaloituksia oli tammi–maaliskuussa noin 21 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Uudiskohteista on Keskisen mukaan yhä runsaudenpulaa, kun asuntokauppa on toistaiseksi kasvanut uudiskaupan ulkopuolella. Rakennusalan luottamus on muista toimialoista poiketen pysytellyt varsin vaisuna sekä heikon tilauskannan että vaisujen työllisyysnäkymien vuoksi.

– Asuntoaloitukset kasvavat kuitenkin jo tänä vuonna, mutta kauppasodan synnyttämä epävarmuus uhkaa pitkittää elpymistä, Keskinen arvioi tiedotteessa.

Hän toteaa, että poikkeuksellisen heikossa suhdannetilanteessa uusimpaan asuntoaloitusten tilastotietoon täytyy suhtautua aiempaa suuremmalla varauksella.

Tilastouudistuksen vuoksi alkuvuoden tiedot julkaistiin tavanomaista myöhemmin. Samalla Tilastokeskus julkisti uuden uudisrakentamisen volyymi-indeksin, joka kuvaa käynnissä olevan uudistuotannon arvoa.

Asuinrakentaminen käy nyt puoliteholla kahden vuoden takaiseen verrattuna, muttei enää laskenut vuoden takaisesta maaliskuussa.

– Kun väestö kasvaa vahvimmin suurimmissa kaupungeissa, laskevat asuntorakentamisessa koetut välivuodet väistämättä tarjolla olevien asuntojen määrää kasvukeskuksissa tulevina vuosina. Vielä kaksi vuotta sitten asuntoja valmistui yli 40 000 kappaletta, mutta tänä vuonna uusia asuntoja saatetaan valmiiksi alle 20 000, eli yli puolet vähemmän.

– Kun myyntivarastot maltillistavat hintakehitystä vielä tänä vuonna, kohottaa vähäisempi tarjonta asuntojen hintoja halutuimmilla alueilla selvemmin ensi vuodesta alkaen. Nyt aloitettava asuntorakennushanke kun valmistuu asuinkäyttöön vasta yli vuoden viiveellä, Keskinen kuvailee.