Kauppaketju uudistaa 20000 työntekijän työasut

S-ryhmä uudistaa markethenkilöstönsä työasut tämän ja ensi vuoden aikana, tekstiilipalveluyritys Lindström kertoo tiedotteessa.

Vaatteet valmistavan Lindströmin mukaan malliston suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ergonomiaan, ja vaatteiden valinnassa on konsultoitu muun muassa työfysioterapeuttia. Uudet asut ilmestyvät kauppoihin vaiheittain ja yhteensä käyttäjiä on noin 20 000.

Työvaatteiden uusiminen on valtakunnallinen projekti, joka kattaa kaikki Prismat, S-marketit, Salet, S-kaupat ja Prisma Raudat.

Uudistettu mallisto on laaja ja siihen kuuluu muun muassa kauluspaita, pitkä- ja lyhythihainen trikoopaita, softshell-takki ja -liivi, kylmätilatakki, pipo ja lippalakki. Alaosina mallistossa ovat housut, hame ja äitiyshousut. Eri ketjujen brändi-ilme näkyy yläosan vaatteissa ja asusteissa.

Suurimmassa osassa osuuskauppoja on käytössä henkilökohtaiset työvaatteet, mutta nyt ensi kertaa kokeillaan myös yhteiskäyttöisiä asuja, esimerkiksi kaikissa HOK-Elannon marketeissa.

Yhteiskäyttöisten vaatteiden avulla vaatteiden määrää pystytään vähentämään entisestään. Lindström huolehtii siitä, että jokaisella on töihin tullessaan puhtaat ja sopivat vaatteet. S-ryhmän marketkaupan ketjuissa on vuosittain käytössä 250 000 kappaletta työvaatteita.