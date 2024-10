Kauppaketju panosti työterveyteen – mielenterveyden poissaolot putosivat reilusti

Lidlissä on onnistuttu vähentämään työntekijöiden mielenterveyspoissaoloja 22 prosenttia viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi kuluneen vuoden sairaspoissaolot ovat laskeneet 16 prosenttia. Tulokset ovat seurausta pitkäjänteisestä panostuksesta työterveyteen ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Työterveyteen satsaamalla Lidl saa myös peräti kahdeksan miljoonan euron säästöt vuosittain.

Lidlin henkilöstöjohtaja Heli Hassinen-Bibergerin mukaan kauppaketju on yhteistyössä työterveyskumppaninsa kanssa kehittänyt ennakoivia toimintatapoja, joilla tunnistetaan mahdolliset mielenterveyden ongelmat jo varhaisessa vaiheessa. Esihenkilöiden osaamista on kehitetty määrätietoisesti, ja varhaisen välittämisen koulutuksiin on panostettu.

– Olemme halunneet poistaa henkiseen kuormitukseen liittyvän stigman, madaltaa kynnystä ottaa pahoinvointi ajoissa puheeksi sekä hakea apua työterveyshuollon matalan kynnyksen palveluista, Hassinen-Biberger listaa.

Tuloksena parempi arki ja miljoonien säästöt

Ennakoiva lähestymistapa on parantanut merkittävästi työntekijöiden hyvinvointia ja näkyy tuloksissa. Työntekijöiden mielenterveyspoissaolot ovat vähentyneet 22 prosenttia viimeisen kahden vuoden aikana. Rahassa tämä tarkoittaa kahdeksaa miljoonaa euroa, sillä tekemätön työ on yritykselle kallista.

Kuluneen vuoden sairauspoissaolot ovat laskeneet 16 prosenttia. Erityisen konkreettisesti tämä on näkynyt hektisessä myymäläarjessa. Sairaspoissaolojen vähennettyä joustamisen tarve on laantunut, mikä on näkynyt positiivisena muutoksena koko työyhteisössä.

– Aloimme tietoisesti keskittyä ennakoivaan toimintaan yhdessä työterveyskumppanimme kanssa, jotta voimme tunnistaa ja ratkaista mahdollisesti kehittyvät haasteet jo ensimmäisistä merkeistä. Olemme ylpeitä saavutetuista tuloksista ja ennen kaikkea iloisia siitä, että työntekijöidemme arki on parantunut, sanoo Hassinen-Biberger.

Lidilllä on 5 600 työntekijää, jotka työskentelevät myymälöissä eri puolilla Suomea, kolmessa jakelukeskuksessa sekä asiantuntijatehtävissä pääkonttorilla.