Kauppaketju paljastaa: Näiden tuotteiden kysyntä räjähti

Sähkölämmityksen tehokkuutta parantavien ilmalämpöpumppujen myynnit Prisma- ja Prisma Rauta-liikkeissä ovat kaksinkertaistaneet, S-ryhmä kertoo tiedotteessa.

Myös maalämpöpumppujen ja ilmavesilämpöpumppujen myynti on kasvanut selvästi.

– Myynniltään suorastaan räjähtänyt tuoteryhmä on lämmitysbriketit: niitä on myyty nyt syyskuussa kuusinkertaisesti aiempaan verrattuna. Halot ovat kasvattaneet myyntiä lähes kaksinkertaisesti viime vuoteen verrattuna, kysyntää on runsaasti ja se kasvaa varmasti entisestään, kun pakkaset tulevat, sanoo myyntipäällikkö Marko Väänänen tiedotteessa.

S-ryhmän mukaan myös takkojen ja pienten kaminoiden kysyntä on selvässä kasvussa. Energiansäästöä haetaan myös pidemmällä aikavälillä investoimalla nyt aurinkopaneeleihin, oikeaan lämmitysmuotoon sekä talojen tiivistämiseen.