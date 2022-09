Osaajapula on levinnyt kaikille toimialoille

Keskuskauppakamarin mukaan maahanmuuton saatavuusharkinnasta olisi luovuttava, sillä kyselyiden mukaan suurin osa ulkomaisia osaajia rekrytoivista yrityksistä hakee tekijöitä nimenomaan työntekijätason tehtäviin.

– Osaajapula ei koske vain yksittäisten alojen huippuosaajia, vaan myös ihan tavallisia duunareita ympäri maan ja toimialasta riippumatta. Nykyinen harkintaan perustuva järjestelmä on jäänyt ajasta jälkeen, eikä enää vastaa yritysten tarpeita, johtava asiantuntija Mikko Valtonen toteaa tiedotteessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoivat keskiviikkona Helsingin Sanomien puheenjohtajapaneelissa hallituksen käyvän keskusteluja Maahanmuuttoviraston uudistamisesta. Tavoitteena on lisätä työperäistä maahanmuuttoa.

Keskuskauppakamarin mukaan työhön ja opiskeluun perustuvan maahanmuuton ohjaus pitäisi siirtää kokonaan työ- ja elinkeinoministeriölle. Maahanmuuttovirastoa voitaisiin uudistaa tiukasta portinvartijasta kansainvälisiä osaajia Suomeen houkuttelevaksi sisäänheittäjäksi.

Oleskelulupaprosessin alkuvaiheeseen tarvittaisiin myös sähköistä tunnistautumista.

– On huolehdittava siitä, että oleskelulupaprosessi on sujuva myös sen alkupäässä. Tällä hetkellä merkittävä haaste on oleskelulupaprosessin käynnistämiseen liittyvä tunnistautuminen Suomen edustustossa. Perinteisen viranomaisen luona asioinnin rinnalle on saatava digitaalinen vaihtoehto, Mikko Valtonen toteaa.