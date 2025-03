Alkoholin markkinaa on kaupan mukaan katsottava uudeltakin tasolta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n tuore selvitys kartoittaa viinien vapaamman myynnin merkitystä kiitettävän laajasti, mutta alkoholimarkkinan merkitys Suomen elinkeinoelämälle jää edelleen paitsioon. Alkoholijuomien myynti ja valmistus on myös elinkeinotoimintaa, ei pelkkää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, toteaa Päivittäistavarakauppa ry.

– On selvää, että alkoholi ei ole tavanomainen hyödyke, mutta sen merkitys työllisyydelle, verotuloille, liiketoiminnalle ja viennille on kuitenkin huomattava. Alkoholialan verotuotot ja rahavirrat ovat merkittäviä jo nyt, mutta niiden merkitystä on mahdollista vielä kasvattaa.

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkasen mukaan selvityksen keskiössä on edelleen se, kuka saa myydä ja minkä vahvuisia tuotteita, vaikka laajempi tarkastelu olisi tarpeen.

– Päästäksemme seuraavalle tasolle pitäisi alkoholialaa tarkastella pelkkien myyntikanavien sijaan myös muun elinkeinoelämän näkökulmasta. Mitkä ovat vaikutukset esimerkiksi matkailulle, ravintoloille, maanviljelylle tai viennille vain muutamia mainitakseni, Loikkanen huomauttaa.

KKV:n selvitys huomioi hyvin viinien vapaamman myynnin hyödyt kuluttajalle. Myynnin vapauttaminen lisäisi valinnanvapautta ja sujuvoittaisi arkea, kun viinin voisi hankkia ruokaostosten yhteydessä.

– Tämä ei vain parantaisi ostokokemusta, vaan loisi myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi paikallisten tuotteiden ja erikoistuotteiden saatavuus voisi kasvaa, jos viinien erikoismyymälät sallittaisiin, Päivittäistavarakauppa toteaa.

Uudistuksen merkittäviä etuja olisivat hintakilpailu ja laajempi valikoima.

– KKV:n selvitys kumoaa virheellisenä usein toistetun väitteen juomavalikoiman supistumisesta, jos viinejä voisi ostaa myös ruokakaupasta. Kokemukset aiemmista uudistuksista osoittavat, että kilpailu on monipuolistanut valikoimaa ja tuonut hintakilpailua myös Alkon sisälle.

Muutos edellyttää Alkolta tehostamista

Monissa puheenvuoroissa on kannettu huolta Alkon kannattavuudesta. Päivittäistavarakauppa esitti jo vuonna 2022 julkaistussa selvityksessään, että Alkon kannattavuus voi säilyä hyvänä, vaikka osa viinimyynnistä siirtyisi kauppoihin.

Myös KKV:n selvityksessä nostetaan esille, että tämä edellyttäisi kuitenkin tehostamistoimia, kuten hankinnan suoraviivaistamista, kilpailutuksen parantamista ja aukioloaikojen optimointia. Toisaalta kotiinkuljetus tulee luomaan Alkolle uuden liiketoimintamahdollisuuden ja se voi palvella asiakkaita ympäri maan jopa entistä paremmin.

– On huomioitava, että alkoholin kokonaiskulutuksen lasku vaikuttaa Alkoon täysin riippumatta viinien myynnin vapauttamisesta. Sopeutumistoimia tullaan edellyttämään joka tapauksessa, Loikkanen sanoo.

Tasapainoinen on mahdollista

Loikkasen mukaan vastuullista alkoholipolitiikkaa voidaan toteuttaa tehokkaasti verotuksen ja valvonnan keinoin. Vastuullinen myynti ja kuluttajille tarjottava informaatio varmistavat, että viinien myynnin uudistuksessa otetaan huomioon kansanterveydelliset näkökulmat.

– Kesällä 2024 vapautettujen tuotteiden myynti on kasvanut merkittävästi, mutta alkoholin kokonaismyynti ei ole lisääntynyt. Miedompien ja vahvempien juomien myynti on kehittynyt toisiaan kompensoiden, Loikkanen muistuttaa.

– Alkoholiliiketoimintaa tulisi kohdella merkittävänä investointien ja kehityksen kohteena, ja toimintaympäristön on oltava tasapuolinen niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin toimijoille. Myönteinen lähestymistapa vahvistaisi alan yritysten kilpailukykyä ja pitkän aikavälin elinvoimaisuutta.

