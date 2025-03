Viinien myynnin vapauttaminen heikentäisi merkittävästi Alkon kannattavuutta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n selvityksen mukaan vahvojen viinien myynnin vapauttamisesta päivittäistavarakauppoihin ei voi päättää ilman, että samalla päätetään Alkon ja väkevien juomien myynnin jatkosta.

Hallitus selvittää enintään 15-prosenttisten viinien myynnin vapauttamista Alkon monopolista. Kesän 2024 alkoholilain uudistuksen vaikutukset antavat viitteitä siitä, millaisia vaikutuksia vahvempien eli 8-15-prosenttisten viinien vapauttamisella voisi olla viinien hintoihin, valikoimiin sekä alkoholimyynnin rakenteeseen.

Kesän 2024 uudistuksessa 5,6–8,0-prosenttisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynti vapautui päivittäistavarakauppaan.

Vapautettujen alkoholituotteiden hinnat alenivat ja niiden valikoimat kasvoivat. Alko ja päivittäistavarakaupat myyvät vapautettuja tuotteita keskimäärin samoilla hinnoilla.

Uudistus kasvatti huomattavasti vapautettujen tuotteiden myyntiä. Alkoholin vähittäismyynti ei kuitenkaan kokonaisuutena ole lisääntynyt, koska muiden kuin vapautettujen tuotteiden myynti on vähentynyt.

Vapauttamisella kauppoihin olisi erisuuntaisia vaikutuksia

Viinien myynnin vapauttaminen kauppoihin kasvattaisi kauppojen valikoimaa ja helpottaisi asiointia, kun viinejä voisi ostaa samassa yhteydessä ruokaostosten kanssa.

Viinien myynnin vapauttaminen voisi KKV:n arvion mukaan alentaa viinien verottomia hintoja ja etenkin edullisimmat viinit voisivat olla nykyistä halvempia. Kuluttajahintojen kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kuitenkin se, nostetaanko samalla alkoholijuomien verotusta.

Uudistus saattaa myös kasvattaa alkoholin kulutusta ja sen myötä lisätä alkoholista ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

– Päätös viinien myynnin vapauttamisesta on lopulta arvovalinta. Päätöksentekijöiden on puntaroitava, miten he arvottavat muutokseen liittyviä hyötyjä ja haittoja, sanoo johtava asiantuntija Joel Karjalainen KKV:stä.

Alkon kannattavuus heikkenisi merkittävästi

KKV:n selvityksessä tarkasteltiin, millaisia vaikutuksia viinien myynnin vapauttamisella olisi Alkon kannattavuudelle.

Pysyäkseen kannattavana Alko joutuisi tekemään merkittäviä sopeutustoimenpiteitä, mutta niistä huolimatta Alkon toiminnan jatkuminen olisi epävarmaa.

Näyttää selvältä, että nykyisenlainen Alko ei voi toimia kannattavasti, jos viinien myynti vapautuu.

– Päätöksentekijöiden on viinien myynnin vapauttamisesta päättäessään samalla linjattava, miten väkevien alkoholijuomien jakelu aiotaan tulevaisuudessa järjestää, jos Alko ei pysty toimimaan kannattavasti. Lisäksi on huolella punnittava, halutaanko väkevien myynti jättää Alkon yksinoikeuden varaan, jos se joutuu supistamaan toimintaansa merkittävästi nykyisestä, sanoo Karjalainen.

Viinien myynnin vapauttamisella saattaa olla alkoholin kulutusta lisäävä vaikutus. Kulutuksen kasvua voi yrittää hillitä muilla samanaikaisesti toteutettavilla sääntelymuutoksilla.

– Alkoholijuomien verotuksen kiristämisellä voidaan hillitä kulutuksen kasvua. Veronkorotusten tulisi kuitenkin olla huomattavia, jotta ne kumoaisivat viinien vapauttamisesta seuraavan hintojen laskun ja helpomman saatavuuden vaikutukset kulutuksen lisääntymiseen, toteaa Karjalainen.

Myös muut sääntelymuutokset tulee suunnitella samassa yhteydessä, kun viinien myynnin vapauttamisesta päätetään.