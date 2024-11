”Kauhistus on hirmuinen” – SAK:n puheenjohtaja ihmettelee työnantajia

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta (sd.) ihmetteli edustajistolle pitämässään puheessaan työnantajien huolia ammattiliittojen palkankorotustavoitteesta.

– Kun ay-liike käyttää puhevaltaa työehtosopimusneuvotteluissa, on kauhistus hirmuinen, koska vaatimukset eivät olekaan enää niin kuin ennen. Pelin sääntöjen muuttuessa on selvää, että pelaajat reagoivat siihen, Eloranta totesi.

Kymmenen prosenttia tai 250 euroa kahdelle vuodelle voi Elorannan mukaan kuulostaa kovalta palkkatavoitteelta, mutta se ei ole hänen mukaansa missään mielessä absurdi tai kohtuuton.

– Suomalaisen työn hinnan kansainvälinen kilpailukyky on parhaillaan kohtuu hyvällä tasolla. Olemme tehneet pitkään maltillisia tai työvoimakustannuksia alentavia työmarkkinaratkaisuja. Vastuuta on kannettu ja yritysten toimintaedellytyksiä tuettu.

Eloranta sanoi, että Suomen kansainvälinen kilpailukyky on tolalla, joka kestää reippaammat korotukset palkkoihin.

– Toteutuessaan SAK:n liittojen tavoittelemat palkankorotukset palauttaisivat Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn suunnilleen tasolle, jolla se oli ennen koronapandemiaa ja inflaatiokriisiä. Ei siis todellakaan romuttaisi tai vaarallisesti uhkaisi sitä, hän sanoi.

Eloranta muistutti puheessaan, että spekuloinnista huolimatta palkkavaatimuksissa ei ole kyse kostosta, vaan jäsenten edunvalvonnasta.

– Kyse on ihmisten toimeentulosta, sen turvaamisesta ja parantamisesta. Jos duunarin kukkarosta lähtee satasia pois kuukaudessa, niin on selvää, että yritämme neuvotella niitä sinne takaisin. Se ei ole pottuilua, vaan normaalia edunvalvontaa. Työtä, jota ay-liike on aina tehnyt ja tekee jatkossakin.

Eloranta kuvaili, että palkansaajat kärvistelevät ostovoimamontussa. Palkansaajien ostovoima ei ole hänen mukaansa pudonnut näin jyrkästi kymmeniin vuosiin.

– On siis enemmän kuin kohtuullista ja oikeudenmukaista, että pienipalkkaisten toimeentuloa avitetaan vähän enemmän. Siksi euromääräiset korotukset ovat tarpeen alle 2 500 euroa kuukaudessa tienaavilla, hän sanoi.

– Työnantaja löytää nyt edestään yhtenäisen, valmistautuneen ja tavoitteisiin sitoutuneen ay-liikkeen ja palkansaajat.