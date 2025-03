Katso koko video Valkoisen talon tapaamisesta: Tilanne räjähti vasta lopussa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin sekä Donald Trumpin tapaaminen Valkoisessa talossa eteni rauhallisesti lähes loppuun asti. Riita käynnistyi vasta viimeisen kysymyksen aikana.

C-SPAN:in julkaisemalla videolla näkyy, miten Zelenskyi ja Trump keskustelivat tyynesti 40 minuutin ajan sekä ottivat kysymyksiä lehdistön edustajilta. Valtionpäämiesten äänensävy oli myös rauhallinen.

Keskustelun loppupuolella Trump sanoi ottavansa toimittajilta vastaan vielä yhden kysymyksen. Kysymykseen vastasi kuitenkin varapresidentti JD Vance, joka kritisoi vastauksessaan Joe Bidenin ”rinnanhakkaamista” ja sanoi seuraavaksi olevan diplomatian aika.

Tämän jälkeen Zelenskyi muistutti Vancea siitä, että sota on jatkunut jo vuodesta 2014 lähtien. Vladimir Putinin kanssa on käyty keskusteluja ja allekirjoitettu sopimuksia, mutta ne ovat osoittautuneet hyödyttömiksi.

Hän ihmettelikin, millaista diplomatiaa Putinin kanssa pitäisi yrittää käydä.

Tämä kuitenkin suututti Vancen, joka syytti Zelenskyiä epäkunnioittavasta puheesta. Kun Zelenskyi alkoi vastaamaan tähän, Trump liittyi keskusteluun mukaan. Tästä käynnistyi sanaharkka, joka jatkui seuraavat viisi minuuttia.

Lopuksi Trump päätti tapaamisen toteamalla, että nyt on nähty tarpeeksi.

– Sanonpahan, että tämä tulee näyttämään erinomaiselta televisiossa, Trump kommentoi.

Alla voit katsoa videon koko 50 minuuttia kestäneestä tapaamisesta..

WATCH: Full Meeting between President Trump, Vice President Vance and Ukrainian President Zelenskyy in Oval Office. pic.twitter.com/Xf6cyErem7

— CSPAN (@cspan) February 28, 2025