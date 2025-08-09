Katko tiedustelutiedon jakoon? Israel uhkaa Britanniaa vastatoimilla

Israel harkitsee vetäytymistä puolustus- ja turvallisuusyhteistyöstä Britannian kanssa, jos pääministeri Keir Starmer etenee Palestiinan valtion tunnustamisasiassa.

Tämä saattaa heikentää Britannian kansallista turvallisuutta.

– Lontoon pitää edetä varovasti, koska Bibillä [Benjamin Netanjahulla] ja hänen ministereillään on myös kortteja, joilla pelata. Israel arvostaa kumppanuuttaan Britannian kanssa, mutta viimeaikaiset päätökset tarkoittavat, että siihen kohdistuu painetta. Britannialla on paljon menetettävää, jos Israelin hallitus päättää vastata, Timesin diplomaattilähde sanoo.

Keir Starmer on sanonut Britannian tunnustavan Palestiinan valtion ensi kuussa, paitsi jos Israel päästää enemmän apua Gazaan, lopettaa maan anastamisen Länsirannalta, suostuu tulitaukoon ja sitoutuu pitkän ajanjakson rauhanprosessiin.

Israel on reagoinut raivokkaasti Starmerin päätökseen. Pääministeriä syytetään Hamasin palkitsemisesta terrorista, jos hän etenee tunnustamisessa rauhanprosessin ulkopuolella ja ennen kuin loput panttivangit on vapautettu.

Britannia ja Israel ovat tehneet tiedusteluyhteistyötä vuosikymmeniä aina Israelin valtion perustamisesta asti. Asiantuntijat varoittavat, että puolustus- ja turvallisuusyhteistyön päättymisellä olisi merkittäviä vaikutuksia kummassakin maassa niin taloudellisesti kuin turvallisuudenkin suhteen.

Parin viime vuoden aikana Israelin tiedustelu on luovuttanut ratkaisevaa informaatiota Britannian tiedustelupalveluille Iranin tukemista uhista Britanniassa. Mossadin antamat tiedot ovat johtaneet Britanniassa kahteen viime vuosien suurimpaan terrorismin vastaiseen ratsiaan.

Britannia on myös käyttänyt israelilaisvalmisteisia drooneja valvontaoperaatioihin Irakissa ja Afganistanissa, ja israelilaista puolustuskalustoa on kiitetty brittisotilaiden henkien pelastamisesta siellä.

Israelilaisyhtiöt myyvät asejärjestelmiä, osia ja ohjelmistoja brittiyhtiöille kuten BAE Systemsille ja ovat integroituneita Britannian puolustusteollisuuden tuotantoketjuihin. Niillä on merkittävä osuus maiden välisessä kaupassa, jonka arvo on kuusi miljardia puntaa (6,9 miljardia euroa) ja joka työllistää Britanniassa 38 000 ihmistä.

Israelin hallitus on jakaantunut yhteistyön katkaisemisen suhteen. Joidenkin mielestä se olisi haitallista Israelin vientivetoiselle taloudelle ja lopettaisi Britannian ilmavoimien avun panttivankien etsinnässä Gazasta.

Maiden väliset suhteet ovat olleet laskussa siitä asti, kun Britannian hallitus keskeytti joitakin vientilupia Israeliin syyskuussa 2024 ja asetti pakotteita kahta israelilaisministeriä vastaan kesäkuussa 2025.