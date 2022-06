Ukrainasta löytyi satoja kätkettyjä Neuvostoliiton passeja

Ukrainan turvallisuuspalvelu kertoo takavarikoineensa satoja tyhjiä Neuvostoliiton passeja Makarivin taajamasta noin 50 kilometrin päässä Kiovasta.

Passit oli turvallisuuspalvelun mukaan kätketty hylättyyn taloon, joka sijaitsee noin 50 kilometriä Kiovasta länteen. Ukrainan turvallisuusviranomainen uskoo, että passit oli sijoitettu alueelle Kiovan valtaamisen varalta.

Turvallisuuspalvelun mukaan Neuvostoliiton passit oli suunniteltu jaettavaksi Ukrainan passien tilalle todennäköisesti siihen asti, että alueille saataisiin venäläiset passit.

– On huomionarvoista, että löydetyt passit olivat neuvostopassien ukrainalaisia malleja – siis Ukrainan sosialistisen neuvostotasavallan passeja. Kaikki niissä oleva teksti ei ole vain venäjäksi, vaan myös ukrainaksi, Ukrainan turvallisuuspalvelun sivuilla kerrotaan.

– Ukrainassa ei ole valmistettu tällaisia versioita sitten vuoden 1990. Tämä tarkoittaa, että kaikki löydetyt passit on tuotu Venäjältä valtiotamme vastaan ​​kohdistuneen täysimittaisen hyökkäyksen alkaessa.

Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991.

Ukrainian Security Service claims that Russians, in case of capture of Kyiv region, planned to distribute USSR passports to local residents, which would be valid until they receive Russian documents.

A stash with Soviet passports was found in an abandoned house near Makarov. pic.twitter.com/OwUzMiSRpg

— NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2022