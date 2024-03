Katastrofi lähellä: Ohjus osuu videolla jättipatoon Ukrainassa

Venäjä käynnisti perjantain vastaisena yönä laajan ohjushyökkäyksen Ukrainassa sijaitseviin kriittisen infrastruktuurin kohteisiin. Tähtäimessä olivat varsinkin energialaitokset Harkovassa, Zaporižžjassa ja Kryvyi Rihissa. Aamupäivällä Harkovassa noin 700 000 ihmistä oli viranomaisten mukaan vailla sähköä.

Asiasta kertovat esimerkiksi Kyiv Independent ja Ukrainan vesivoimayhtiö Ukrhydroenergo Telegram-kanavallaan.

Perjantaina vastaisena yönä Zaporižžjassa sijatsevaan Dneprin vesivoimalaan osui kaksi Venäjän asevoimien ohjusta, jotka aiheuttivat voimalassa tulipalon. Vesivoimalaan kuuluu huomattavan suuri pato, joka kulkee Dnepr-joen poikki. Se on useita satoja metrejä pitkä ja yli 60 metriä korkea. Ohjukset vaurioittivat sekä voimalaa että patoa.

– Pelastuslaitos ja voimalan työntekijät ovat paikalla ja korjaavat useiden iskujen jälkiä. Pato ei ole vaarassa murtua. Tilanne padolla on hallinnassa, Dneprin vesivoimala kirjoitti Telegram-kanavallaan.

– Nämä epäihmiset eivät rauhoittuneet tuhottuaan Kahovkan vesivoimalan vaan yrittävät nyt aiheuttaa uutta ekologista katastrofia iskien kyynisesti ja piittaamattomasti Dneprin vesivoimalaan ja patoon, päivitys jatkui.

Dneprin pato on murtunut aiemminkin. Vuonna 1941 sitä kutsuttiin vielä Lenin-voimalaksi, ja Neuvostoliiton puna-armeija tai salainen poliisi NKVD räjäyttivät siihen aukon hidastaakseen Neuvostoliittoon hyökänneen natsi-Saksan liikkeitä. Mitään ennakkovaroitusta ei annettu. Historioitsijat ovat myöhemmin arvioineet veteen hautautuneiden alueiden asukasmäärien perusteella, että Neuvostoliiton tulva surmasi ainakin 20 000, mutta jopa 100 000 ihmistä.

Kesäkuussa 2023 Venäjän tuhosi padon, joka säännösteli Kahovkan tekojärveä. Patotuho aiheutti sen, että tekojärvi tulvi paitsi Dnepr-jokeen, myös viljelysmaille ja asuinalueille, joilla asui yhteensä noin 100 000 ihmistä.

Alla olevalla videolla näkyy hetki, jolloin toinen ohjuksista osui Dneprin voimalaan.

The moment a Russian missile struck the Dnipro Dam.

Why Russia’s attempt to cause yet another catastrophic disaster isn’t headline news in western media right now is beyond me.https://t.co/ehESFLNS6h pic.twitter.com/rrYe7iG64g

— Chris York (@ChrisDYork) March 22, 2024