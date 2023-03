Kasvanut poliittinen riski jarruttaa elintarvikealan investointeja

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä on huolissaan, että eduskuntavaalien alla Suomen houkuttelevuus investointikohteena on heikentynyt elintarviketeollisuuden näkökulmasta.

Hänen mukaansa epävarmuus ja poliittinen riski kasvattavat yritysten epätietoisuutta siitä, millainen suomalainen toimintaympäristö tulevaisuudessa on.

– Esimerkiksi monen puolueen vaaliohjelmassa oleva ruokaan kohdistuva lisävero lisää epävarmuutta yrityksissä ja heikentää investointihalua. Toteutuessaan lisävero vaikeuttaisi yritysten liiketoimintaa ja kannustaisi puntaroimaan investointien kohdistamista Suomen ulkopuolelle.

– Verotuksen pitää olla kilpailullisesti neutraalia, selkeää ja mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa yrityksissä aiheuttavaa, Käkelä vaatii.

Hänen mukaansa yrityksiä on rohkaistava kasvuun lannistamisen sijaan. Kun kotipesä on kunnossa, yrityksillä on hyvät lähtökohdat kannattavalle liiketoiminnalle ja investoinneille.

– Keskeistä yrityksille on toimintaympäristön ennakoitavuus. Epävarmuuksia täynnä olevassa maailmassa poliittisten päättäjien on rakennettava investointeihin kannustava toimintaympäristö luomalla vakautta asioihin, jotka ovat omissa käsissämme, kuten sääntely, verotus ja investointien sujuva luvitus, Käkelä sanoo.

Myöskään tavoitteita elintarvikeviennin moninkertaistamisesta ei saavuteta, ellei jalostavan elintarviketeollisuuden toimintaympäristö ole kunnossa kotimaassa. Viennin kasvu vaatii investointeja uuteen kilpailukykyiseen tuotantoon kotimaassa.

– Meillä on Suomessa valitettavasti tuore esimerkki siitä, miten toimintaympäristön epävarmuus saa yrityksen harkitsemaan uudelleen merkittävää investointiaan. Päättäjien viestit ruuan verotuksen nostamisesta niin sanotulla terveysverolla ovat myrkkyä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa, hän harmittelee.

Keskiviikkona Fazer kertoi muuttavansa suunnitelmiaan makeistehtaasta.

– Yleisen epävarmuuden ja markkinanäkymien lisäksi Suomessa huolta herättää poliittisen toimintaympäristön arvaamattomuus pääosin terveysverosta käytävän keskustelun myötä. Fazer on sitoutunut kehittämään kotimaista ruokamarkkinaa, luomaan työpaikkoja ja tekemään pitkäaikaisia investointeja Suomeen. Tämä edellyttää kuitenkin ennakoitavaa, eri toimijoita tasapuolisesti kohtelevaa ja reilua regulaatiota, Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum totesi tiedotteessa.