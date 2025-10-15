Karu arvio: USA:n julkinen velka nousemassa 143 prosenttiin BKT:sta

Yhdysvaltojen liittovaltion alijäämä pysyy rikkaimpien maiden suurimpana, vaikka presidentti Donald Trumpin kaudella maa saa myös merkittäviä tuloja tuontitulleista, arvioi IMF. Kansainvälinen valuuttarahasto varoittaa, että maailman suurimman talouden on saatava taloutensa järjestykseen ”mieluummin ennemmin kuin myöhemmin”. Asiasta uutisoi muun muassa Financial Times.
IMF:n viimeisin Fiscal Monitor -raportti osoittaa, että Yhdysvaltojen julkisen talouden kokonaisalijäämä, joka sisältää velkojen korkomaksut, tulee olemaan rikkaiden maiden korkein tänä ja joka vuosi tästä eteenpäin kuluvalla vuosikymmenellä.
Valuuttarahasto arvioi, että Yhdysvaltojen julkinen alijäämä ei tule supistumaan nykytasoltaan. Maan bruttovelan suhteessa BKT:hen arvioidaan nousevan tänä vuonna 125 prosenttiin BKT:sta ja nousevan 143 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä.
Yhdysvallat on perinteisesti pystynyt lainaamaan rahaa muita rikkaita maita edullisemmilla koroilla, koska dollarilla on merkittävä rooli maailmanlaajuisena varantovaluuttana, jota tukevat Yhdysvaltain valtionlainamarkkinoiden koko ja likviditeetti.
Vaikka Trumpin asettamat tuontitullit eivät juurikaan pienennä Yhdysvaltojen alijäämää, ilman tullituloja Yhdysvaltain finanssipoliittinen alijäämä kasvaisi vielä dramaattisemmin.
Nykyisen hallinnon ”One Big, Beautiful Bill” -nimellä (suomeksi: suuri ja kaunis laki) tunnettu laki jatkaa Trumpin ensimmäisellä kaudella säätämiä veronalennuksia. Kongressin budjettitoimisto arvioi, että laki lisää Yhdysvaltain alijäämää 4100 miljardilla dollarilla (noin 3500 miljardia euroa) seuraavan vuosikymmenen aikana. Vastaavasti tullitulojen odotetaan pienentävän alijäämää 4000 miljardilla dollarilla.