Karttakuva näyttää – näin kulkivat kaksi KRP:n kaasuputken tutkinnassa nimeämää alusta

Keskusrikospoliisi ilmoitti tiistaina selvittävänsä Balticconnector-maakaasuputken vaurioitumisen tutkinnassa useita aluksia, joilla on havaittu ajallinen yhteys tapahtumapaikkaan.

Tutkintatoimia on kohdistettu muun muassa Venäjän valtion ydinkäyttöiseen NS Sevmorput -rahtialukseen ja Hongkongin lipun alla seilaavaan rahtilaiva Newnew Polar Beariin. Julkisten seurantatietojen mukaan alukset olivat putken lähellä mahdollisella räjähdyshetkellä.

Keskusrikospoliisin mukaan liikennettä Suomenlahdella selvitetään esitutkinnassa huomattavasti avoimia lähteitä yksityiskohtaisemmin. Työtä tehdään yhteistyössä muiden valtioiden viranomaisten kanssa.

– Parantuneet sääolosuhteet ovat mahdollistaneet jälleen sukellusten tekemisen ja siten teknisen tutkinnan vaurion luona, KRP:n tiedotteessa todettiin.

Vuonna 1988 valmistunut Sevmorput on 260 metriä pitkä, ja sitä on käytetty Jäämerellä sijaitsevien tukikohtien huoltamiseen. Se lähti 18. syyskuuta Murmanskista kohti Itämerta, jonne se saapui 6. lokakuuta. Newnew Polar Bear jatkoi matkaansa Kaliningradista kohti Pietaria 6. lokakuuta.

Molemmat alukset ovat tällä hetkellä yhdessä Pohjois-Norjan lähettyvillä matkalla Venäjän suuntaan.

At the time of damage to Balticconnector and comms-cable E-finest two ships passed these and the later military exclusion zones.

Sevmorput, powerful, sturdy ice-breaker, Russian, military-affiliated.

Newnew Polar Bear, Chinese, ice-capable, traffic Russia.

No other ship fit. pic.twitter.com/daG3EnxZGF

— Markus Jonsson mastodon.world/@auonsson (@auonsson) October 17, 2023