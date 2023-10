KRP:n nimeämät venäläinen ja kiinalainen alus ovat yhdessä Pohjois-Norjan lähellä

Keskusrikospoliisin tiistaina kaasuputkitutkinnan yhteydessä nimeämät Sevmorput ja Newnew PolarBear -alukset ovat tällä hetkellä yhdessä Pohjois-Norjan lähettyvillä.

Sevmorput on venäläinen ydinkäyttöinen rahtilaiva ja NewNew Polarbear puolestaan kiinalainen, arktisiin olosuhteisiin suunniteltu rahtilaiva, joka Venäjään kohdistettujen pakotteiden vaikutuksesta on avannut reitin Aasiasta Pohjois-Venäjälle.

Marine Trafficista ilmenee, että molemmat alukset ovat tällä hetkellä Pohjois-Norjan pohjoispuolella matkalla Venäjän suuntaan, Sevmorput ensin ja sen jälkeen jonkin matkan päässä NewNew Polarbear.

KRP:n mukaan molemmat alukset liikkuivat Balticconnector-putken lähettyvillä sabotaasiksi epäillyn vaurion tapahtuma-aikaan 8. lokakuuta kello 1.20.

Niiden reitti kulki niin ikään läheltä Viron ja Ruotsin välisen tietoliikennekaapelin rikkoutumiskohtaa. Kaasuputken ja teleliikennekaapelin vaurioitumisella on läheinen maantieteellinen ja ajallinen yhteys.

Alukset kävivät vaurioyön jälkeen Pietarissa, josta ne nyt ovat tulossa. Norjan puolustusvoimien tiedottaja Jonny Karlsen sanoo The Barents Observerille, että ei voi kommentoida yksityiskohtia siitä, miten Norja seuraa laivojen liikkeitä vesillä, jotka ovat täynnä vedenalaisia putkia ja tietoliikennekaapeleita. Karlsen huomauttaa, että Norja nosti sotilaallista valmiuttaan jo vuosi sitten.

Sevmorput on Venäjän valtionyhtiön Rosatomin omistama ja Barents Observerin mukaan Venäjän pohjoinen laivasto on usein käyttänyt sitä tavarankuljetuksiinsa. Newnew Polar Bearilla puolestaan on Venäjän arktista reittiä hallinnoivan Rosatomin lupa kulkea pohjoiskautta Hong Kongiin, mikäli avustamassa on jäänmurtaja, jota roolia Sevmorput mitä ilmeisimmin hoitaa.

Jonny Karlsen toteaa, että Norjalle öljy- ja kaasuterminaalien turvaaminen on prioriteetti.

– Armeijan läsnäolo ja partiointi tekee sabotaasien toteuttamisesta salaa vaikeaa, hän sanoo Barents Observerille.

– Teemme useita toimia ja hienosäätöä, mitkä eivät näy, ja joista emme voi kertoa, jatkaa Karlsen, jonka mukaan Norja on tehostanut merialueiden valvontaa.

Rosatom on tiedottanut, ettei sen aluksella ole mitään tekemistä kaasuputkivaurion kanssa. Ilta-Sanomat kertoo venäläislähteisiin viitaten, että Rosatomin mukaan Sevmorput oli vaurioyönä matkalla Murmanskista Pietariin, eikä mitään epätavallista havaittu. Rosatomin mukaan kyse on vilkkaasta laivaväylästä ja lähistöllä oli muitakin aluksia.

