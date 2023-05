Kartta näyttää: Nämä linjat Ukrainan täytyisi murtaa etelässä

George Washington -yliopiston Venäjä-asiantuntija ja analyytikko Andrew Bowen on nostanut esiin Ukrainan sotaa seuraavan Pasi Paroisen koostaman katsauksen, jossa käsitellään Venäjän asevoimien kaivamia puolustusasemia miehitetyllä Zaporizzjan alueella.

Rintaman eteläosissa sijaitsevaa aluetta on pohdittu mahdollisena kohteena Ukrainan asevoimien tulevalle vastahyökkäykselle. Läpimurto mahdollistaisi etenemisen Asovanmerelle ja venäläisjoukkojen pilkkomisen kahteen osaan. Venäjän asevoimat on kaivanut alueelle jo kuukausien aikana useita peräkkäisiä puolustuslinjoja, jotka koostuvat juoksuhaudoista, panssariesteistä, miinakentistä ja muista suoja-asemista.

Pasi Paroinen analysoi puolustusasemien verkostoa Kopanin, Robotynen ja Tokmakin välisellä alueella Sentinel Hub EO- ja Airbus DS Pléiades Neo -satelliittikuvien pohjalta. Paroinen kertoo Twitterissä saaneensa hankkeelle rahoitusta Wihurin rahastolta.

Venäjän puolustusasemat on kaivettu korkeampaan maastoon, ja ne ulottuvat noin 25–30 kilometrin päähän etulinjasta. Ensimmäinen suojavyöhyke koostuu yksittäisten ryhmien tai joukkueiden tuliasemista ja komppanioiden linnoitetuista asemista.

Toinen vyöhyke ankkuroituu Kopanin ja Robotynen kyliin. Niiden välillä on yhtenäinen juoksuhautojen ja suoja-asemien linja, jota vahvistetaan jatkuvasti. Kolmas vyöhyke on 4–5 kilometrin syvyinen. Siinä on Pasi Paroisen mukaan asemia reserveille ja mahdollisia hämäyskohteita. Se on tarkoitettu erityisesti tykistön ja mekanisoitujen reservien suojaksi. Satelliittikuvissa näkyy lukuisia suojia ajoneuvoille ja muulle kalustolle.

Paroisen mukaan vasta neljäs vyöhyke on pääpuolustuslinja. Ukrainan mahdollista hyökkäystä hidastamassa ovat massiiviset juoksuhautaverkostot panssarihautoineen ja -esteineen. Alueella on todennäköisesti laajoja miinakenttiä.

3/ There are several distinct layers or defensive zones. Zone 1: first 3-4km from the RuFLOT is the forward security zone consisting of individual squad or platoon outposts and individual company strongpoints. pic.twitter.com/FCxxvihpuQ — Pasi Paroinen (@Inkvisiit) May 8, 2023

13/ Notice the large number of dugouts and vehicle firing positions being constructed. These positions have been completed since then. Trenches in the sample pictures 13a and 13b are roughly 3km in width and could serve as battalion strongpoint. — Pasi Paroinen (@Inkvisiit) May 8, 2023