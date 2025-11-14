Karoliina Partanen: Työllisyyttä ei voi rakentaa velkarahalla julkiselle sektorille

– Vaikka työttömiä on edelleen liikaa ja töitä suunnan kääntämiseksi on tehtävä, isossa kuvassa suunta on oikea, kommentoi tuoretta työmarkkinaennustetta kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partanen. Hän kirjoittaa asiasta Facebookissa.

Perjantaina julkaistun työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennusteen mukaan työllisten lukumäärä kääntyy kasvuun vuoden loppuun mennessä. Työllisyysaste nousee ensi vuonna 71,7 ja vuonna 2027 72,3 prosenttiin.

Myös työttömien työnhakijoiden määrän arvioidaan kääntyvän viimein laskuun ensi vuoden aikana. Työttömyysaste laskisi ensi vuonna 9,3 prosenttiin ja 8,8 prosenttiin vuonna 2027.

– Ennuste osoittaa, että kasvu lähtee teollisuudesta ja alkaa näkymään vahvasti nimenomaan yksityisellä sektorilla. Suomella ei ole varaa rakentaa työllisyyttä velkarahalla julkiselle sektorille ja siksi on tärkeää, että työllisyys vahvistuu ennen kaikkea yksityisellä sektorilla, Partanen muistuttaa.

Hän viittaa esimerkiksi jäänmurtajiin, datakeskuksiin ja vihreään siirtymän tehtyihin uusiin investointeihin.

– Nyt murretaan jäätä kasvulle. Uudet investointipäätökset ja työllisyyslukujen kasvu osoittavat, että hallituksen ratkaisut kasvun tukemisessa yritysten ja yksityisen sektorin kautta ovat juuri oikeita, Partanen toteaa.