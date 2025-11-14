Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Työvoimatoimisto Helsingissä syyskuussa 2025., LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Karoliina Partanen: Työllisyyttä ei voi rakentaa velkarahalla julkiselle sektorille

  • Julkaistu 14.11.2025 | 16:35
  • Päivitetty 14.11.2025 | 16:35
  • Työllisyys
Työllisyyden arvioidaan kääntyvän nousuun vuoden loppuun mennessä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

– Vaikka työttömiä on edelleen liikaa ja töitä suunnan kääntämiseksi on tehtävä, isossa kuvassa suunta on oikea, kommentoi tuoretta työmarkkinaennustetta kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partanen. Hän kirjoittaa asiasta Facebookissa.

Perjantaina julkaistun työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennusteen mukaan työllisten lukumäärä kääntyy kasvuun vuoden loppuun mennessä. Työllisyysaste nousee ensi vuonna 71,7 ja vuonna 2027 72,3 prosenttiin.

Myös työttömien työnhakijoiden määrän arvioidaan kääntyvän viimein laskuun ensi vuoden aikana. Työttömyysaste laskisi ensi vuonna 9,3 prosenttiin ja 8,8 prosenttiin vuonna 2027.

– Ennuste osoittaa, että kasvu lähtee teollisuudesta ja alkaa näkymään vahvasti nimenomaan yksityisellä sektorilla. Suomella ei ole varaa rakentaa työllisyyttä velkarahalla julkiselle sektorille ja siksi on tärkeää, että työllisyys vahvistuu ennen kaikkea yksityisellä sektorilla, Partanen muistuttaa.

Hän viittaa esimerkiksi jäänmurtajiin, datakeskuksiin ja vihreään siirtymän tehtyihin uusiin investointeihin.

– Nyt murretaan jäätä kasvulle. Uudet investointipäätökset ja työllisyyslukujen kasvu osoittavat, että hallituksen ratkaisut kasvun tukemisessa yritysten ja yksityisen sektorin kautta ovat juuri oikeita, Partanen toteaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)