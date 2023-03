Kansliapäällikkö ohjusiskuista: Tavoitteena on puhdistaa Ukraina venäläisestä roskasta

– Venäläiset jatkavat rauhallisten kansalaisten terrorisoimista, mutta eivät ymmärrä, etteivät he voi murtaa ukrainalaisia tällä tavalla, sanoo Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak Ukrinformin mukaan.

– Terroristit tekevät kaikkensa riistääkseen meiltä valon. He jatkavat rauhallisten ihmisten terrorisoimista. Mutta he eivät ymmärrä, että sen jälkeen, mitä olemme jo käyneet läpi, emme murru tästä ja jatkamme luottavaisesti eteenpäin. Tavoitteena on puhdistaa Ukraina venäläisestä roskasta, virkamies kirjoitti.

Räjähdyksistä on raportoitu Odessan, Mykolaivin, Dnipron, Harkovin, Zaporizhian, Zhytomyrin, Kiovan, Ivano-Frankivskin, Hmelnytskyin, Ternopilin ja Lvovin alueilla. Lvovissa ainakin viisi ihmistä menehtyi iskussa.

Ukrainan pääesikunnan mukaan Venäjä ampui 81 erityyppistä ohjusta torstaiyön aikana.

Puolustusvoimien ylipäällikkö kenraali Valerii Zaluzhnyi sanoi, että ohjukset kohdistuivat kriittiseen infrastruktuuriin. Hänen mukaansa Ukrainan joukot tuhosivat 34 Kalibr-risteilyohjusta ja neljä Shahed-droonia.