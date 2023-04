Kansanedustajien palkkioita nostetaan keskiviikosta alkaen.

Kansanedustajien palkkioita on viimeksi korotettu neljä vuotta sitten keväällä 2019. Tämän jälkeen kaikkien palkansaajien keskimääräinen ansiokehitys on Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2022 loppuun mennessä ollut 7,9 prosenttia.

Eduskunnan palkkiotoimikunta päätti kokouksessaan tiistaina, että eduskunnan palkkioihin tehdään vastaavan suuruinen korotus.

– Palkkiotoimikunnan tavoitteena on, että kansanedustajien palkkioiden kehitys ja taso ovat tasapainossa yleisen ansiokehityksen kanssa. Palkkioiden tulee osaltaan luoda riittävät edellytykset perustuslaissa tarkoitetulle kansanedustajien riippumattomuudelle. Perustuslakivaliokunta on todennut, että valtiosääntöoikeuden kannalta on tärkeää nähdä edustajanpalkkio yhtenä takeena kansanedustajan riippumattomuuden toteutumiselle, toimikunta perustelee asiaa tiedotteessa.

Jatkossa esimerkiksi enintään neljä vuotta kansanedustajana toimineelle maksetaan palkkiota 7 137 euroa kuussa. Aiemmin palkkio oli 6 614 euroa kuussa.

Yli neljä, mutta alle 12 vuotta toimineelle kansanedustajalle maksetaan 7 494 euroa kuussa. Aiemmin palkkio oli 6 945 euroa kuussa.

Yli 12 vuotta kansanedustajana toimineelle maksetaan 7 993 euroa kuussa. Aiemmin palkkio oli 7 408 euroa.

Myös eduskunnan puhemiehen (14 448 euroa kuussa) ja varapuhemiesten (11 266 euroa kuussa) palkkiot nousevat.

Valiokuntien, jaostojen ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien lisäpalkkioita tarkistetaan samassa suhteessa kuin edellä mainittuja varsinaisia edustajanpalkkioita.

Toimikunta arvioi myöhemmin vuosille 2023 ja 2024 eri toimialoilla tehtyjen ja pääasiassa jo voimaan tulleiden niin sanotun yleisen linjan mukaisten sopimusten kustannusvaikutuksia sekä tekee mahdollisesti niiden johdosta tarpeelliseksi katsomansa ratkaisut.

Kansanedustajien palkkioista päättää eduskunnan palkkiotoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat puheenjohtajana varatuomari Jouni Ekuri, OTL Riitta-Leena Paunio ja pääsihteeri emeritus Seppo Junttila. Nykyisen palkkiotoimikunnan toimikausi on 1. tammikuuta 2021 – 31. joulukuuta 2024.