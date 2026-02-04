Verkkouutiset

Eduskuntatalon portaat Helsingissä. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Kansanedustajien avustajille tehtiin häirintää koskeva kysely, tämä oli tulos

  • Julkaistu 04.02.2026 | 13:47
  • Päivitetty 04.02.2026 | 14:13
  • Politiikka
Epäasiallista käytöstä tai häirintää ei vastausten mukaan esiinny laajasti.
Eduskunnan kanslian tekemä epäasiallista kohtelua ja häirintää kartoittava kysely on valmistunut. Kanslian työsuojelutoimikunta käsitteli kyselyä kokouksessaan tänään. Kysely tehtiin eduskunnan kanslian palveluksessa oleville avustajille.

Kansanedustajan avustajista noin 40 työskentelee eduskunnan kansliassa. Suurin osa kansanedustajien avustajista ei ole eduskunnan kanslian alaisuudessa vaan työskentelee eduskuntaryhmille.

Tuoreen kyselyn sekä aiempien kyselyiden perusteella eduskunnassa esiintyy jonkin verran epäasiallista kohtelua ja häirintää. Kanslian palveluksessa olevien avustajien kokeman ja havaitseman epäasiallisen kohtelun ja häirinnän määrä eduskunnassa on pysynyt edellisten kyselyiden tasolla, tiedotteessa kerrotaan. Epäasiallista kohtelua ja häirintää ei esiinny laajasti ja sen luonne vaihtelee.

Eduskunnan kansliassa on tehty jo pitkään johdonmukaista työtä epäasiallisen kohtelun ja häirinnän estämiseksi. Henkilöstön kokemuksia selvitetään säännöllisesti henkilöstökyselyillä. Tilannetta on seurattu tiiviisti ja näin toimitaan myös jatkossa. Eduskunnassa on nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun ja häirintään liittyen.

Eduskunnan kanslian työsuojelutoimikunta painottaa, että kaikkien henkilöstöryhmien on voitava kokea eduskunnassa työskentely turvalliseksi ja työtä sen eteen on jatkettava.

Eduskuntaryhmien omat ilmoituskanavat ovat tärkeitä, mutta niiden lisäksi kaikilla eduskunnassa työskentelevillä on mahdollisuus käyttää eduskunnan kanslian sähköistä ilmoituskanavaa. Tietoa käytössä olevista epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ilmoituskanavista tulee lisätä. Eduskunnan kanslian työsuojelutoimikunta haluaa tukea eduskuntaryhmien työtä niiden omien toimintatapojen kehittämisessä.

