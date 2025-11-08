Kansanedustajat vaativat pankeilta yritysten rahoituksen turvaamista

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen, Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen ja RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström vaativat suomalaispankeilta suurempaa yhteiskuntavastuuta yritysten rahoituksen turvaamisessa.

Suomen Yrittäjien tuoreen gallupin mukaan joka viides pk-yritys kokee, että rahoituksen saanti on viimeisen vuoden aikana vaikeutunut. Teollisuudessa tilanne näyttää vielä synkemmältä, sillä siellä jopa 37 prosenttia vastaajista kertoo, että kasvua tukevia hankkeita jää toteuttamatta rahoituksen puutteen vuoksi.

Aiemmin lokakuussa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen arvioi, että pankeilla on kuitenkin tällä hetkellä vahva pääomitustaso ja hyvä riskinkantokyky. Käytännössä pankit voisivat siis lisätä halutessaan yritysrahoitusta.

Kokoomuksen Partanen muistuttaa, että hallitus on tehnyt lukuisia uudistuksia, jotka mahdollistavat kasvun. Se kuitenkin edellyttää, että rahoitusta on saatavilla.

– Yritysten kasvu ei saa pysähtyä rahoituksen puutteeseen. Pankit tekevät parhaillaan ennätystulosta osin korkojen nousun ansiosta, joten yrityksille on vaikea ymmärtää, miksi lainansaanti on näin hankalaa, Partanen sanoo.

RKP:n Wickström taas varoittaa, että jos yritykset eivät saa rahoitusta, jää työpaikkoja syntymättä.

– Siksi toivommekin nyt aktiivista keskustelua asian ympärillä tilanteen ratkaisemiseksi, Wickström linjaa.

SDP:n Räsäsen mukaan pankeilta tarvittaisiinkin nyt riskinottokykyä. Hänestä on Suomen kannalta todellinen riski, jos rahoituksen pullonkaulat estävät hyvinkin ideoiden toteuttamisen.

Toisaalta Keskustan Lohi taas muistuttaa, että viime aikoina on kuultu myös myönteisiä viestejä esimerkiksi luottotappioiden vähentymisestä, joka avaa mahdollisuuksia kasvattaa pk-yritysten rahoitusta.

Kansanedustajanelikko perääkin pankeilta aktiivisempaa otetta yritysten rahoituksessa. Ratkaisuksi he esittävät, että hallitus kutsuisi keskeiset rahoittajat ja sidosryhmät koolle pyöreän pöydän keskusteluun yritysrahoituksen tilasta ja tulevaisuudesta.