Kansanedustajat HS:lle: Tämä on eduskunnan todellinen työmäärä

Kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partanen sanoo Helsingin Sanomille toivovansa, että eduskuntatyöskentelystä puhuttaisi sen ansaitsemalla arvokkuudella.

Hän viittaa kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) tyypillisestä työpäivästään antamaan kuvaukseen, jota Keskisarja on jälkikäteen puolustanut ”leikkimieliseksi”.

– Kyse on kuitenkin lainsäädäntötyöstä ja valtion budjetin päättämisestä – ihmisille tärkeistä asioista. En itse haluaisi sillä tavalla halventaa tämän työn arvoa, merkitystä, vaikuttavuutta ja sitä työmäärää, jota todella monet kansanedustajat tekevät, Partanen kommentoi.

Keskisarja sanoi työelämään tutustumassa olleen koululaisen videolla tulevansa Eduskuntataloon yhdeksältä ja lähtevänsä neljältä. Tuosta ajasta hän kertoi olevansa ehkä pari tuntia kuntosalilla ja tunnin kävelyllä hautausmaalla.

– Senkin ajan, mitä mä istun valiokunnissa ja täysistunnossa, niin kirjoittelen jotakin historiajuttua, joka ei liity eduskuntaan, Keskisarja kuvaili nyt jo poistetulla videolla.

Partasen mukaan Keskisarjan kuvaus ei vastaa todellisuutta. Hänen mukaansa kansanedustajalla on varsin paljon tekemistä pelkästään valiokuntatyön hoitamisessa.

Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra toteaa, ettei Keskisarjan video naurattanut.

– Valiokunnassa pitää olla asioissa hereillä ja lukea kaikki dokumentit. Ehkä Keskisarja ei lue papereita ja antaa kaikkien muiden tehdä työt puolestaan, hän miettii.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tuomas Kettunen kertoo aloittavansa päivät eduskunnassa yleensä ennen yhdeksää ja lopettavansa ne kello 20 tai 21. Hautausmailla ei Kettusen mukaan ennätä kävelemään, vaan aika käytetään täysimääräisesti työn tekemiseen.