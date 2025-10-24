Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kansanedustaja äänesti eduskunnan täysistunnossa 2024. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kansanedustajat HS:lle: Tämä on eduskunnan todellinen työmäärä

  • Julkaistu 24.10.2025 | 19:13
  • Päivitetty 24.10.2025 | 19:13
  • Politiikka
Karoliina Partanen ei tunnista Teemu Keskisarjan kuvausta työpäivistä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partanen sanoo Helsingin Sanomille toivovansa, että eduskuntatyöskentelystä puhuttaisi sen ansaitsemalla arvokkuudella.

Hän viittaa kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) tyypillisestä työpäivästään antamaan kuvaukseen, jota Keskisarja on jälkikäteen puolustanut ”leikkimieliseksi”.

– Kyse on kuitenkin lainsäädäntötyöstä ja valtion budjetin päättämisestä – ihmisille tärkeistä asioista. En itse haluaisi sillä tavalla halventaa tämän työn arvoa, merkitystä, vaikuttavuutta ja sitä työmäärää, jota todella monet kansanedustajat tekevät, Partanen kommentoi.

Keskisarja sanoi työelämään tutustumassa olleen koululaisen videolla tulevansa Eduskuntataloon yhdeksältä ja lähtevänsä neljältä. Tuosta ajasta hän kertoi olevansa ehkä pari tuntia kuntosalilla ja tunnin kävelyllä hautausmaalla.

– Senkin ajan, mitä mä istun valiokunnissa ja täysistunnossa, niin kirjoittelen jotakin historiajuttua, joka ei liity eduskuntaan, Keskisarja kuvaili nyt jo poistetulla videolla.

Partasen mukaan Keskisarjan kuvaus ei vastaa todellisuutta. Hänen mukaansa kansanedustajalla on varsin paljon tekemistä pelkästään valiokuntatyön hoitamisessa.

Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra toteaa, ettei Keskisarjan video naurattanut.

– Valiokunnassa pitää olla asioissa hereillä ja lukea kaikki dokumentit. Ehkä Keskisarja ei lue papereita ja antaa kaikkien muiden tehdä työt puolestaan, hän miettii.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tuomas Kettunen kertoo aloittavansa päivät eduskunnassa yleensä ennen yhdeksää ja lopettavansa ne kello 20 tai 21. Hautausmailla ei Kettusen mukaan ennätä kävelemään, vaan aika käytetään täysimääräisesti työn tekemiseen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)