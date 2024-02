Kansanedustajat hankkivat valtavan Ukrainan lipun – nousee salkoon lauantaina

Lauantaina tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Venäjä käynnisti suurhyökkäyksen Ukrainaan. Sen muistoksi Haminan kaupunki nostaa 100 metriä korkeaan salkoon Ukrainan lipun. Moni muukin on liputtanut Ukrainan puolustustaistelun kunniaksi jo pitkään, mutta toisin kuin muiden, on Haminan lipputanko sata metriä korkea. Ukrainan lippu on 21 metriä pitkä ja 16,7 metriä leveä, eli neliömetreillä mitattuna noin 350 neliömetriä. Esimerkiksi koripallonkenttä on 420 neliömetriä.

Lippu tilattiin suomalaiselta valmistajalta ja se maksoi 4000 euroa. Sen ovat rahoittaneet Suomen kansanedustajat. Rahankeräyksen ovat toteuttaneet lipputankohankkeen alkuperäinen isä, haminalainen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd) ja eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän puheenjohtaja Pekka Toveri (kok).

– Ensin lippu nostetaan puolitankoon ja pidetään hiljainen hetki niiden muistolle, jotka ovat antaneet henkensä Ukrainan puolesta, kertoo Pekka Toveri Verkkouutisille.

– Lippu jää tilaisuuden jälkeen Haminan kaupungin haltuun.

Ukrainan suurlipun nosto tapahtuu kello 11 lauantaina. Se on osa Ukrainan parlamentin jäsenten Larysa Bilozirin ja Oleksii Zhmerenetskyin vierailua Suomessa 23.–24. helmikuuta. Vierailu liittyy Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan kaksivuotismuistopäivään. Ukrainan parlamentin eli Radan edustajat vierailevat myös eduskunnassa ja tapaavat puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) sekä ulkoasiainvaliokunnan, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan ja eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän edustajia.

Suomessa järjestetään useita muitakin tilaisuuksia lauantaina. Esimerkiksi Helsingissä Senaatintorilla pidetään kello 17 suuri kynttilämielenosoitus, jonka jälkeen Tuomiokirkko valaistaan Ukrainan lipun värein. Kynttilämielenosoituksia on Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n sivujen mukaan ainakin 17 muussakin suomalaiskaupungissa.

Helsingissä myös Venäjän lähetystön edustalle on suunnitteilla ainakin yksi mielenosoitus lauantaina kello 18.