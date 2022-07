Kansanedustajan TikTok-tili poistettu – kommentoi videolla USA:n aborttipäätöstä

Vihreiden kansanedustaja Sofia Virta kertoo, että hänen TikTok-tilinsä on poistettu ilman varoitusta.

Virta oli jakanut tilillään videon, jossa hän otti yhdessä muiden kansanedustajien kanssa kantaa Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden aborttioikeutta koskevaan päätökseen.

Sofia Virran mukaan video oli kerännyt lyhyessä ajassa kahdeksan miljoonaa näyttökertaa.

– Herää tietysti kysymys siitä, onko tämä poliittista. Voiko olla sattumaa, että laajalle levinnyt ihmisoikeuksia puolustavat video ja tili poistetaan mielivaltaisesti kiinalaisomisteiselta alustalta, Virta toteaa tiedotteessa.

TikTok randomly deleted my account without a notice at 8m views, 2m likes and 60k followers. I am a member of the Finnish parliament. My videos adress abortion rights. Is there a coincidence? @TikTokSupport #politics #abortion #humanrights

— Sofia Virta (@VirtaSofia) July 14, 2022