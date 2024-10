Kansanedustajan nyrkkitappelu tallentui valvontakameralle Britanniassa

Britannian työväenpuolueen kansanedustaja on hyllytetty yöllisen väkivallanteon seurauksena.

Times-lehden mukaan Runcornin ja Helsbyn vaalipiiriä edustava Mike Amesbury ajautui viikonloppuna käsirysyyn Luoteis-Englannissa. Välikohtaus tallentui valvontakameran videolle hieman ennen aamukolmea.

Videolla näkyy, kuinka 55-vuotias poliitikko lyö toista miestä ja jatkaa väkivaltaa tämän kaaduttua maahan. Amesbury väitti tiedotteessa joutuneensa uhkailun kohteeksi ja sanoi ilmoittautuneensa tapauksen johdosta poliisille.

Videon perusteella työväenpuolueen edustaja oli ajautunut kiivaaseen sananvaihtoon toisen miehen kanssa ja sen jälkeen hyökännyt tämän kimppuun.

Hallituspuolueelle kertyi nopeasti painetta päättää kurinpitotoimista. Tapauksen sanottiin aluksi kuuluvan vain poliisille. Työväenpuolue ilmoitti kuitenkin myöhemmin erottaneensa Amesburyn parlamenttiryhmän toiminnasta tutkimuksen ajaksi.

– Työväenpuolue lupasi ”murskata jengit”. Näyttää siltä, että he murskaavatkin oman vaalipiirinsä asukkaat, konservatiivien puheenjohtajaksi pyrkivä Robert Jenrick kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

