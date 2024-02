Kansanedustajan mukaan perääntyminen työelämän uudistuksista olisi vastuutonta

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mukaan Suomi tarvitsee rakenteellisia työelämäuudistuksia.

– Kuten presidentti Sauli Niinistö viime viikolla meille totesi, Suomessa ei ole ollut merkittävää talouskasvua kuuteentoista vuoteen. Samaan aikaan vakava velkaantuminen on kuitenkin jatkunut. Nyt on löydyttävä rohkeus ja vastuullisuus tehdä hallitusohjelman mukaisia työelämän ja sosiaaliturvan uudistuksia. Perääntyminen olisi vastuutonta, sanoi kansanedustaja Mika Poutala pitämässään KD:n eduskuntaryhmän puheenvuorossa valtiopäivien avajaiskeskustelussa.

Hänen mukaansa Suomi tarvitsee rakenteellisia työelämäuudistuksia, jotta voidaan huolehtia maan kilpailukyvystä, luoda uusia työpaikkoja sekä vahvistaa julkista taloutta. Uudistukset eivät ole ketään vastaan, vaan sen puolesta, että Suomi pärjää jatkossakin.

– Hallituksen ajamista hankkeista monissa on kyse sellaisista työelämäuudistuksista, jotka muissa pohjoismaissa on jo toteutettu. On selvää, että Suomi tulee tässä kisassa muiden perässä. Olisi maamme kannalta kohtalokasta jäädä entistä enemmän muista jälkeen. Toistan presidentti Niinistön viime viikon toteamuksen siitä, etteivät dynaaminen talous ja työelämän perusturva ole toisiaan poissulkevia, Poutala totesi.

Hän korostaa, että kansantalouden ytimen muodostavat yritykset.

– Tilastojen mukaan noin 25 000 vientiyritystä vastasi 81,5 miljardin viennistä vuonna -22. Kun pelkästään valtion budjetti on samaa kokoluokkaa, jokainen ymmärtää, että Suomen talous hengittää aivan liian pienillä keuhkoilla. Suomi tarvitsee paljon enemmän vientiyrittäjiä ja -yrityksiä.

– Kristillisdemokraatit tekevät kaikkensa, että vientiyritysten perustamisessa Suomeen olisi edelleen järkeä. Haluamme myös varmistaa, että yritysten on kannattavaa pysyä Suomessa jatkossakin. Toivottavasti myös ulkomailta saapuisi lisää työllistäjiä Suomeen.

Poutalan mukaan valtiopäivät aloitetaan hyvin tuulisessa ja kylmässä ajassa.

– Kuulemme niin idästä kuin lännestäkin huolestuttavia lausuntoja. Hallitus lähtee näistä vaikeista lähtökohdista varmistamaan kansakuntamme hyvinvointia ja parempaa tulevaisuutta.

– Turvallisen ja kriisinkestävän Suomen lähtökohtana on kansallinen puolustus. Se pohjautuu meidän suomalaisten tahtoon puolustaa isänmaatamme. Tämän lisäksi Suomi on Naton jäsenmaa sekä harjoittaa puolustusyhteistyötä eri tahojen kanssa.

Poutala muistuttaa koko Suomen elinvoiman olevan osa turvallisuutta.

– Me tarvitsemme omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, jonka ydintä ovat kotimainen maa- ja biotalous. Haluamme hallituksessa vahvistaa ruuan tuotannon edellytyksiä muun muassa parantamalla tuottajan asemaa elintarvikeketjun tulonjaossa.