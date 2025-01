Kansanedustaja Ylelle: Ukrainaa voitava tukea ilman ylimääräistä byrokratiaa

Satoja tuhansia euroja Ukrainalle kerännyt yhdistys ei nykylain mukaan saa käyttää varoja Ukrainan asevoimien tukemiseen. Nyt eduskunnan Ukraina-aktiivit haluavat muuttaa lakia, kertoo Yle.

Eduskunnan Ukraina-ryhmä teki joulukuussa hallitukselle kirjallisen kysymyksen Ukrainan tukemisen esteistä. Kyse on Ukrainan asevoimien tukemisesta rahankeräysvaroin, jota laki nyt rajoittaa. Tuen laajentaminen on pysähtynyt pykäliin, joiden mukaan 10 000:tä euroa suurempien summien kerääminen on mahdollista vain yleishyödyllisiin tarkoituksiin, jollaiseksi ei Ukrainan asevoimien tukemista nykylainsäädännössä lueta.

Kansanedustaja ja Ukraina-ryhmän jäsen Saara-Sofia Sirén (kok.) toteaa Ylelle, että kokoomuksen eduskuntaryhmässä ja eduskunnassa ylipäänsä on lakimuutokselle laaja tuki.

– Oma huoleni lähtee siitä, että Ukrainan tuessa on ihan konkreettisesti kyse elämän ja kuoleman asiasta. Sen pitäisi olla mahdollista ilman ylimääräistä byrokratiaa, hän sanoo.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan sisäministeriössä ei nyt suunnitella muutoksia rahankeräyslainsäädäntöön, mutta seurataan mahdollisia muutostarpeita tarkasti ja ryhdytään toimiin, mikäli siihen arvioidaan olevan aihetta.

Esimerkiksi yhdistys Your Finnish Friends (YFF) ei saanut laajennettua rahankeräyslupaa, sillä Poliisihallituksen ja hallinto-oikeuden mukaan asevoimien tukemista ei voida pitää laissa tarkoitettuna yleishyödyllisenä toimintana.

– Jos maanpuolustus ja Ukrainan oikeus itsepuolustukseen eivät ole yleishyödyllistä, niin mikä on, yhdistyksen perustajajäsen ja puheenjohtaja Kasper Kannosto pohtii.

Yleishyödylliseksi on määritelty muun muassa sosiaaliset, sivistykselliset tai aatteelliset tarkoitukset ja muu yleinen kansalaistoiminta.

Hän painottaa, ettei YFF ole asevoimien tukemisesta huolimatta hankkimassa keräysvaroillaan aseita.

– Ei tässä mitään kranaatteja tai räjähteitä olla hankkimassa, vaan täysin lupavapaita tuotteita, Kannosto sanoo.

Järjestö on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen