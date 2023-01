Kansanedustaja velkaantumisesta: Hallitus on pettänyt tulevat sukupolvet

Kokoomuksen kansanedustajan Terhi Koulumiehen mukaan valtion kiihtyvässä velkaantumisessa on kyse sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.

– Tämän päivän velka on huomisen veronkorotus tai menoleikkaus. Nyt korkomenojen nopea nousu voi suistaa Suomen velkakierteeseen. (Sanna Marinin) hallitus on velkaantumisellaan vaarantanut talouden kestävyyden ja pettänyt tulevat sukupolvet, Koulumies kirjoittaa Twitterissä.

Valtion kiihtyvän velkaantumisen lisäksi myös lainojen korkomenot ovat nousemassa merkittävästi. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan korkomenot nousevat tänä vuonna noin 800 miljoonasta eurosta 2,6 miljardiin euroon.

– Se on kuin poliisin, suojelupoliisin, rajavartiolaitoksen, maahanmuuttoviraston, tuomioistuinlaitoksen, syyttäjien, oikeusavun ja vankiloiden menot yhteensä, Koulumies huomauttaa.

Kokoomus jätti eilen tiistaina välikysymyksen julkisen talouden velkaantumisesta.

Kyse on sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Tämän päivän velka on huomisen veronkorotus tai menoleikkaus. Nyt korkomenojen nopea nousu voi suistaa Suomen velkakierteeseen. Hallitus on velkaantumisellaan vaarantanut talouden kestävyyden ja pettänyt tulevat sukupolvet.

— Terhi Koulumies (@terhikoulumies) January 25, 2023