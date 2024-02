Kansanedustaja varoittaa länttä: Hyökkääjän strateginen ikkuna on auki

Tuki puolustustaistelua käyvälle Ukrainalle on nostettava politiikan ykkösprioriteetiksi nyt koko Euroopassa, toteaa kokoomuksen kansanedustaja, turvallisuuspolitiikan asiantuntija Jarno Limnéll.

– Ne maat, jotka eivät tässä halua olla, astukoon syrjään. Tätä hetkeä tullaan arvioimaan aikanaan historian kirjoissa – miten Eurooppa todella toimi, kun realismin faktat olivat pöydällä ja tarve kriittisille päätöksille rauhan turvaamiseksi pidemmällä aikavälillä oli panoksena, hän kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan.

– Venäjällä on viime kuukausina ollut niin sanottu strateginen ikkuna auki, ja se on sitä käyttänyt hyväkseen (kuten aktiivisuus rintamilla ja Navalnyin eliminoiminen). Ikkuna on edelleen auki.

Limnéllin mielestä tässä hetkessä jokaisen eurooppalaisen poliittisen päättäjän on oltava realisti, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Ukrainalla on puutetta lähes kaikesta. Erityisesti asemateriaalista.

– Venäjä pysäytetään – tai ei – Ukrainassa, eli Ukrainassa on kyse myös Euroopan turvallisuuden tulevaisuudesta. Venäjän menestys lisäksi rohkaisee muita maailman autoritaarisia valtioita toimimaan – ottamaan väkivalloin sen minkä haluaa. Tätä rohkaisee länsimaiden varovaisuus, Limnéll sanoo.

– Paljon hyvää on toki länsimaissa tapahtunut Ukrainan tukemiseksi, mutta se ei yksinkertaisesti riitä, jos todella haluamme todella pysäyttää keinoja kaihtamattoman ja kansainvälisistä sopimuksista vähät välittävän Venäjän.

Voimavertailussa länsimaat ovat vahvassa asemassa, mutta ongelmana on hänen mukaansa riittämätön päämäärätietoinen poliittinen tahto ja asian kiireellisyyden ymmärtämättömyys.

– Eurooppa ja Yhdysvallat ovat poliittisesti luvanneet tukea Ukrainaa, mutta käytännössä myönnetty aseapu on koko ajan ollut liian vähäistä ja hidasta. Tätä lännen päättämättömyyttä, sekä Gazan tilannetta, Venäjä käyttää hyväkseen.

Limnéllin mielestä voi liioittelematta todeta, että olemme historian käännekohdassa.

– Ukrainalaiset ovat urheasti taistelleet ja kestäneet kansakuntana puolustaessaan itsenäisyyttään. He maksavat hyvin kovaa ja epäinhimillistä hintaa. Tänäänkin.

– Vladimir Putin ei tule luovuttamaan niin kauan kuin uskoo sodassa menestymisen olevan mahdollista. Venäjä haluaa tuhota ja alistaa Ukrainan ja palauttaa sen jälkeen lisää ”Venäjän suuruuden aikaisia” alueita hallintaansa. Silloin koetellaan myös Naton viidennen artiklan toimivuutta – enemmin tai myöhemmin. Käykö näin? Ratkaisu on länsimaiden käsissä.