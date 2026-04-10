Kansanedustaja: Ukrainalaiset haluavat jakaa Suomelle kaiken oppimansa

Ukrainassa hiljattain vieraillut kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä kertoo kuulleensa hautausmailla, sairaaloissa ja sotilastukikohdissa saman lauseen: ”Kiitos, kun autatte! Kunpa ette joutuisi tähän tilanteeseen”.

– Jotta emme siihen joutuisi, ukrainalaiset halusivat jakaa kaiken tiedon droonipuolustuksestaan, ilmahälytysjärjestelmästään, sotavammahoidostaan ja kaikesta neljän vuoden aikana oppimastaan, jotta olisimme mahdollisimman hyvin varautuneita, Aalto-Setälä kirjoittaa päiväkirjassaan.

– Ja jotta pidäke hyökätä Suomeen olisi niin korkea, ettei tänne kannata tulla.

Ukrainalaiset myös kertoivat, mitä he tarvitsevat selviytyäkseen itsenäisenä, vapaana maana. Aalto-Setälän mukaan tieto on jo välitetty eteenpäin.

– Ukrainalaiset eivät ole luovuttaneet. Koneiden sodaksi muuttuneen 40 kilometrin tappovyöhykkeeltä ei pysty edes haavoittuneita ihminen hakemaan, vaan heidät haetaan maadrooneilla. Potilaat eivät välttämättä pääse elävinä hoitoon saakka, koska kuljetus kestää niin kauan ja tappaminen alueella on teollista ja tarkkaa. Tällä hetkellä 90 % sotilaiden vammoista on droonien aiheuttamia.

Aalto-Setälän mukaan Suomen ja suomalaisten on tuettava ukrainalaisia, vaikka se kyllästyttäisi kuinka.

– Iskeköön Ukraina Venäjän satamiin, tehkäämme kaikkemme sodan päättämiseksi.

– Kuten eturintamalle palaava sotilas meille kertoi: ”Mieluummin kuolen kuin alistuisin Venäjän orjaksi”.