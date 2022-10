Kansanedustaja: Yhteiskuntaa odottaa valtava lasku nuorten uupumisesta

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi on huolissaan siitä, että nuorten henkinen pahoinvointi on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Hänen mukaansa yksi syy nuorten pahoinvointiin on, että koulumaailmassa vaatimukset ovat kasvaneet, itseohjautuvuutta vaaditaan entistä aiemmin.

Toinen merkittävä syy on Kilven mukaan se, että ennaltaehkäisevä työ kouluissa ei toimi, koska sieltä puuttuvat tekijät eli koulupsykologit.

– Ja jos heitä on, he ovat täysin ylityöllistettyjä, Kilpi sanoo tiedotteessa.

– Samaan aikaan Suomessa valmistuu enemmän psykologeja kuin heitä jää eläkkeelle, ja psykologikoulutuksen sisäänottomäärät ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi, joten lähivuosina saatavuus paranee entisestään. Psykologipulaa parempi termi onkin kohtaanto-ongelma, joka on todellisuutta koulupsykologien maailmassa, hän jatkaa.

Yksi suuri syy kohtaanto-ongelmaan on Kilven mukaan heikko palkkaus, jonka seurauksena on syntynyt kierre, jossa työ ei houkuttele palkkauksen vuoksi hakijoita. Tämän vuoksi työkuorma alueella kasvaa kohtuuttomaksi siellä työskenteleville, jolloin hekin mielellään vaihtavat työpaikkaa.

– Tästä seuraa jatkuva vaihtuvuus työntekijöissä ja yleinen työolosuhteiden heikentyminen, Kilpi sanoo.

Hän painottaa, että koulupsykologien rekrytoinnin kohtaanto-ongelmat pitää ratkaista nopeasti tai yhteiskuntaa odottavaa valtava lasku, kun nuoret uupuvat, masentuvat ja pahimmillaan putoavat yhteiskunnan ulottumattomiin.

– Myös lopullisia henkilökohtaisia ratkaisuja tapahtuu juuri näistä syistä. Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin päästään parhaiten ja oikea-aikaisesti käsiksi kouluissa, joten apua on suunnattava tarjolle juuri sinne, Kilpi päättää.

Kilpi on tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle.