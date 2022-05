Kansanedustaja: Tällä logiikalla Ukrainalla ei saisi olla edes jousipyssyä

– Minun on mahdoton hyväksyä sellaista järkeilyä, ettei Ukrainalle saisi toimittaa aseistusta, jonka ammuskantama voisi yltää Venäjän rajojen sisäpuolelle, kansanedustaja Wille Rydman (kok.) kirjoittaa Facebookissa.

– Tuolla logiikalla Ukrainalla ei saisi olla oman rajansa tuntumassa edes jousipyssyä, koska sillähän voisi ampua rajan yli. Ja rynnäkkökiväärin ammuksen kantama on sentään jo paljon pidempi, puhumattakaan muusta aseistuksesta, hän jatkaa.

Rydman muistuttaa, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja se käy sotaansa Ukrainan maaperällä.

– Se käy sitä mitä brutaaleimmin tavoin ja kohdistaa kuvottavaa terroria Ukrainan siviiliväestöä kohtaan. Tällaisissa olosuhteissa huoli siitä, ettei Ukrainasta vain ammuta mitään Venäjän rajan yli, on sietämättömän irvokas.

Rydmanin mielestä Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen poliittisen, sotilaallisen ja taloudellisen tuen, jota länsimaista on annettavissa.

– Jos Venäjä voittaa Ukrainassa, on vain ajan kysymys, milloin ja mikä maa joutuu (Vladimir) Putinin hampaisiin seuraavaksi. Vastaavasti, jos Putinin sotarikollislauma ajetaan Ukrainasta ulos, se nostaa uusien sotien aloittamisen kynnyksen olennaisesti aiempaa korkeammaksi, hän arvioi.

Rydman toteaa, että ukrainalaiset taistelevat nyt kaikkien eurooppalaisten puolesta ja laajemminkin demokratian, ihmisoikeuksien ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän puolesta.

– He taistelevat omalla verellään ja hengellään kaiken sen puolesta, mikä meille on arvokkainta. Verta vuotaa sitä enemmän ja ihmishenkiä menetetään sitä useampia, mitä hitaampaa ja kitsaampaa on Ukrainalle annettu apu.

– Jos haluaa välttää laajemman konfliktin Putinin kanssa, niin se ei onnistu aseavussa vitkuttelemalla. Se onnistuu vain ajamalla Putin ulos Ukrainasta. Siihen tarvitaan aseita. Paljon aseita, järeitä aseita ja nopeasti, Rydman kirjoittaa.