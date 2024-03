”Suomen talous on kuin suossa rämpivä marjastaja”

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola on huolissaan viime aikojen lakkoaaltojen vaikutuksista Suomen talouteen ja kilpailukykyyn. Pelisäännöt poliittisille lakoille tulevat kansanedustajan mielestä ”todella tarpeeseen”. Vaasaan vaalipiiristä valittu Jukkola vertaa Ilkka-Pohjalaisen kolumnissaan Suomen talouden tilannetta suossa rämpivään marjastajaan.

– Joka askel tuntuu raskaammalta kuin edellinen, mutta eteenpäin jatketaan päättäväisesti yksi päämäärä mielessä, Jukkola kirjoittaa.

Kuluneen viikon keskustelut ovat kuitenkin herättäneet ensimmäisen kauden kansanedustajassa huolta, hän kirjoittaa. Suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä työntekijöistä huolehditaan Jukkolan mukaan hyvin. Nyt mittavat lakot vaikeuttavat Suomen tilannetta entisestään, heikentäen maan asemaa kansainvälisten sijoittajien silmissä.

– Jos sijoittajat vetäytyvät nyt, muut Euroopan kilpailijamaat saavat meillekin tarjotun mahdollisuuden menestyä taloudellaan ja työllisyydellään. Tätä tulemme varmasti katumaan tulevaisuudessa.

Jukkola kertoo ymmärtävänsä, ettei Petteri Orpon (kok.) hallituksen politiikka nauti kaikkien suomalaisten suosiota. Passiivisuus ei kokoomusedustajan mukaan kuitenkaan ole vaihtoehto. Suomen talouden pelastaminen vaatii myös epämukavuusalueelle menemistä, kokoomusedustaja kirjoittaa.

– Julkiset menot ovat kasvaneet merkittävästi ilman vastaavaa todellista talouskasvua, ja tilanne on korjattava rajoittamalla valtion menoja. On hälyttävää, että joka kahdeksas euro, jonka käytämme, on peräisin uudesta velasta.

– Työmarkkinauudistukset ovat keskeisessä roolissa talouden tervehdyttämisessä ja julkisen talouden vahvistamisessa. Näiden uudistusten odotetaan luovan jopa 100 000 uutta työpaikkaa ja edistävän talouskasvua, Jukkola kirjoittaa.

Jatkuvat lakot vaarantavat hallituksen ponnistelut vahvistaa Suomen taloutta, hän pelkää. Hän kehottaa nyt oppositiota rakentavaan yhteistyöhön ja peräänkuuluttaa kaikilta osapuolilta ”rehellistä talouspuhetta”.

– Lakkojen jatkuessa tilanne vaikeutuu entisestään, ja siksi on tärkeää löytää yhteinen sävel ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko Suomen taloutta, Jukkola päättää.