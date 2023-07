Kansanedustaja: Suomea ei johdeta Instagramissa tai Twitterissä

Kokoomuksen kansanedustaja Aleksi Jäntti pohtii Facebookissa vallitsevaa poliittista tilannetta korostaen samalla, että ”ajatukseni eivät välttämättä edusta kokoomuksen virallista kantaa”.

– Kokoomus ja perussuomalaiset saavuttivat eduskuntavaaleissa ennennäkemättömän vaalivoiton. Yhdessä ruotsalaisen kansanpuolueen ja kristillisdemokraattien kanssa ne onnistuivat laatimaan erinomaisen hallitusohjelman.

Perussuomalaisten ministereiden nettikirjoituksia vuosienkin takaa, mikä on varjostanut hallituksen alkutaipaletta.

– On erinomaista, että lähihistoriaamme läpivalaistaan. Laajempaankin valaisuun olisi perusteita esimerkiksi suomettumisen ja jälkisuomettumisen näkökulmista nyt, kun olemme kiistattomasti osa länttä ja läntistä arvoyhteisöä.

Jäntti huomauttaa, että perussuomalaiset saivat eduskuntavaaleissa yli 600 000 ääntä.

– Niin monen suomalaisen ääni on saatava jollain tavoin kuuluviin. Elämme demokratiassa. Samalla äänestäjille tarjoutuu mahdollisuus nähdä, millaista puoluetta ja henkilöitä he ovat äänestäneet.

Kansanedustaja katsoo, että ”nyt käytävä keskustelun rasismista ja sen liehittelystä on äärettömän tärkeää”.

– Käynnissä olevan kohun kultareunus on se, että perussuomalaiset eksplisiittisesti irtisanoutuvat rasismista sekä kaikesta ihmisarvoa ja -oikeuksia kyseenalaistavasta retoriikastaan.

Kokoomus tiesi ”hallitusta muodostaessaan, että perussuomalaisten mukaan ottamiseen liittyi riskejä”.

– Kukaan ei kuitenkaan tiennyt, millaisia yksityiskohtia taustalla on. Esiin nousseet kirjoitukset ja sanamuodot ovat täysin tuomittavia. Joku saattaa ajatella, että onpas siinä rohkeaa suorapuheisuutta, vaikka kyse on ajattelemattomuudesta johtuvasta typeryydestä.

”Perussuomalaisilla on nyt kasvun paikka”

Kansanedustaja nostaa esille seikan, ettei perussuomalaisilla ei ole juurikaan kokemusta hallitusvastuusta.

-He ovat tottuneet oppositiossa toimimaan eri säännöin kuin muut. Nyt heillä on kasvun paikka. Hallituksessa oleminen vaatii malttia, kärsivällisyyttä ja nöyryyttä. Niitä kaikkia on löydyttävä nykyistä enemmän – erityisesti sosiaalisen median parissa. Näppäimistö on viisasten juoma.

Jäntti painottaa, että ”kaikissa organisaatioissa yksilöillä on erilaisia arvoja.”

– Kuuluessaan yhteisöön jokaisen on kuitenkin sitouduttava yhteisiin arvoihin – tai lähdettävä. Hallitusohjelmaan on kirjoitettu muun muassa, että vahva ja välittävä Suomi on vakaa ja luotettava maa, vahva demokratia ja itsenäinen oikeusvaltio, jossa jokaista arvostetaan tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Jäntti muistuttaa, että ”kaikki hallituspuolueet ja niiden edustajat ovat sitoutuneet ohjelmaan kirjattuihin arvoihin ja tavoitteisiin.”

– Kokoomus ei ole myynyt arvojaan. Ne ovat täysin linjassa hallitusohjelman kanssa. Kokoomus on puheenjohtajansa ja hallitus pääministerinsä Petteri Orpon suulla alusta lähtien, johdonmukaisesti ja määrätietoisesti irtisanoutunut kaikesta ääriajattelusta on se sitten natsismia, stalinismia tai rasismia.

”Pääministeri ei johda hallituspuolueita”

Jäntti huomauttaa, että ”Orpo johtaa hallituksen työskentelyä ja kokoomusta, mutta ei sen enempää perussuomalaisia, ruotsalaista kansanpuoluetta kuin kristillisdemokraattejakaan.”

– Niillä on oma johtonsa. Pääministeri voi tukea, kannustaa ja neuvoa, mutta hänellä ei ole direktio-oikeutta eikä hänen tule kaataa hallitusta sen takia, että se saattaa joka tapauksessa joskus kaatua. Sellainen riski on ollut ja tulee aina olemaan kaikilla hallituksilla.

– Pääministeriltä on odotettu ”nyrkkiä pöytään” -johtamista. Se on hölmö vaade. Ei sellainen ole hyvää johtamista. Epäilen, että samat tahot, jotka nyt vaativat vahvaa johtamista, olisivat siitä ensimmäisenä itkemässä.

Kansanedustaja toteaa, että nyt ”on siirrytty takaisin aikaan, jolloin Suomea ei johdeta ensisijaisesti Instagramissa tai Twitterissä.”

– Pääministeri on esittänyt yksiselitteisesti ja selkeästi oman tahtotilansa. Se on onnistuneen johtamisen perusedellytys eikä mitenkään itsestään selvää viime vuosien Suomessa.

Jäntti kuvailee Orpon toimineen maltilla ”kaikkia osapuolia kuunnellen, määrätietoisesti ja antautunut avoimuuden periaatetta noudattaen median kuulusteltavaksi aina, kun se on ollut mahdollista.”

– Niin pitää ollakin. Poliittisen johtajan on uskallettava kuunnella kaikki kysymykset ja oltava valmis vastaamaan niihin. Petteri Orpo on panssarireserviupseerikurssinsa priimus. Se kertoo, että häneltä löytyy kykyä myös suoraviivaiseen johtamiseen, kun sellaiseen on tarvetta. Sellainen kuitenkin harvoin toimii politiikassa.

Edustaja ihmettelee, että ”opposition edustajat ovat moittineet pääministeriä siitä, ettei kokoomus ole perehtynyt riittävästi perussuomalaisten menneisyyden edesottamuksiin.”

– He ovat kuulemma kyllä itse olleet kaikesta tietoisia. Silti oppositio on nyt vaatimassa istuntotauon keskeyttämistä, jotta voitaisiin äänestää Riikka Purran luottamuksesta. Jos he kerran ovat olleet tietoisia kaikista kauheuksista, miksi Purran luottamuksesta ei voitu äänestää silloin, kun äänestettiin [Vilhelm] Junnilan luottamuksesta?

Jäntti korostaa, että ”hallituspuolueet ovat laatineet Suomen tulevaisuuden kannalta välttämättömiä linjauksia sisältävän hallitusohjelman, joka ainakin keskeisimmiltä osiltaan ansaitsee tulla toteutetuksi.”

– Pääministeri Orpo on ominaisuuksiltaan erinomainen henkilö johtamaan hallitusohjelman toimeenpanoa.