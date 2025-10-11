Verkkouutiset

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä eduskunnassa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kansanedustaja sairauslomalle – kehuu Suomen erikoissairaanhoitoa

  • Julkaistu 11.10.2025 | 17:19
  • Päivitetty 11.10.2025 | 17:19
  • Politiikka
Markku Eestilä palaa eduskuntaan marraskuun alussa.
Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä kertoo Facebookissa jäävänsä kolmen viikon sairauslomalle. Lauantaisessa päivityksessä Eestilä kirjoittaa olleensa leikkauksessa ja kotiutuneensa yhden sairaalayön jälkeen. Eduskuntaan hän palaa marraskuun alussa.

Iisalmelainen kansanedustaja kiittää päivityksessään suomalaista erikoissairaanhoitoa.

– Oli ihailtavaa, miten ammattitaitoisesti ja ystävällisesti anestesiahenkilökunta ja kirurgi toimivat. Kyllä meidän järjestelmässä on paljon hyvää, se kannattaa muistaa myös kritiikin keskellä, Eestilä kirjoittaa.

Eestilä kertoo potilaskokemuksen vahvistaneen hänen myönteistä käsitystään erikoissairaanhoidon hyvästä tilasta.

– Yritetään kehittää perusterveydenhuoltoa sitä kohti, hän kirjoittaa.

Markku Eestilä on neljännen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä.

