Kansanedustaja Pisa-romahduksesta: Li Anderssonin pitäisi katsoa peiliin

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen piikittelee viestipalvelu X:ssä edellistä opetusministeri Li Anderssonia (vas.).

– Vielä viime vaalikaudella silloinen opetusministeri Li Andersson syytti edellistä hallitusta Pisa-tulosten laskusta. Nyt pitää jo hänen katsoa vain omaan peiliin. Karu on tulos vihervasemmiston valtakaudelta: kammottava romahdus, Heinonen kirjoittaa.

Hän kommentoi osaamistuloksia mittaavaa Pisa-tutkimusta, jonka mukaan suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt kaikilla tutkimuksen osa-alueilla. Ne ovat matematiikka, lukutaito ja luonnontieteet.

Tiistaina julkistettu Pisa-tutkimus on tehty keväällä 2022, jolloin Li Andersson oli yhä opetusministeri.

Heinonen ei täsmennä, missä yhteydessä Andersson on syyttänyt suoraan Juha Sipilän (kesk.) hallitusta Pisa-tulosten laskusta. Iltalehdelle Andersson kuitenkin totesi viime vuoden kesäkuussa, että koulutuksen rahoitus voi olla yksi syy oppimistulosten laskulle.

– Jos pohditaan syitä sille, miksi Suomen oppimistulokset ovat heikentyneet, yksi kehityssuunta, joka on pakko nostaa esille on, että Suomi oli harvoja OECD-maita, joissa vuosina 2012–2018 oppilaskohtainen rahoitus koulutukseen väheni. Emme me ole kovin hyvin pitäneet huolta koulutusjärjestelmästä noiden vuosien aikana, hän totesi IL:lle.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n mukaan suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt jo pitkälle toista vuosikymmentä.

– Hallitus toisensa perään on puhunut kauniisti koulutuksen merkityksestä. Juhlapuheet eivät kuitenkaan ole näkyneet riittävinä resursseina, mikä valitettavasti näkyy myös oppimistuloksissa. Viimeisimpiä Pisa-tuloksia voi kutsua romahdukseksi, kuvailee OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto tiedotteessa.

– Mikäli halutaan palata koulutuksen kärkimaiden joukkoon, on koulutuksen halpuuttamiselle saatava loppu. Orpon hallitusohjelmassa on luvattu panostuksia perusopetukseen. Luvatut toimet pitää toteuttaa, mutta tässä uudessa tilanteessa tarvitaan aivan uuden tasoisia lisäpanostuksia, hän jatkaa.

Pandemia-ajan jäljet näkyvät OAJ:n mukaan selvästi uuden Pisa-tutkimuksen tuloksissa.

– Suomen Pisa-tulokset ovat näivettyneet pitkään, ja tämän kertaista tulosten romahtamista vauhditti lisäksi koronapandemia. Suomessa opettajat ovat jo pandemian alkuvuosista lähtien varoittaneet syntyneestä oppimisvajeesta. Viimeistään Pisa-tulokset näyttävät, että oppimisvaje on todella olemassa ja se pitää ottaa vakavasti, koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo toteaa.

