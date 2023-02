Kansanedustaja: Pakkoavioliiton uhrille oikeus liiton mitätöintiin

Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen pitää pakkoavioliittoja koskevaa hallituksen esitystä keinoiltaan riittämättömänä.

Kokoomus jätti lakivaliokunnan mietintöön vastalauseen, jossa se vaatii hallitukselta toimenpiteitä pakkoavioliiton mitätöinnin mahdollistamiseksi.

– Avioliittoon pakottaminen rikkoo Suomen ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia ja Suomen perustuslakia. Silti pakkoavioliitot ovat osalle Suomessa elävistä ihmisistä todellisuutta. Vaadimme vastalauseessamme, että pakkoavioliiton mitätöinti tulisi jatkossa mahdollistaa kumoamisen rinnalla, Keto-Huovinen toteaa tiedotteessa.

Hallituksen esityksessä koskien pakkoavioliittoja ehdotetaan, että avioliittolakiin lisätään säännökset avioliiton kumoamisesta. Esityksen tavoitteena on torjua pakottamalla ja alaikäisenä solmittuja avioliittoja sekä parantaa tällaisen avioliiton solmineiden, haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden asemaa.

– Kokoomus pitää sanottuja tavoitteita erittäin tärkeinä ja painavina. Katsomme kuitenkin, etteivät esityksen keinot ole kaikilta osin riittävät tavoitteiden saavuttamiseksi. Avioliittoon pakotetulla tulee olla mahdollisuus valita avioeron, avioliiton kumoamisen ja avioliiton mitätöinnin välillä sen mukaan, mikä turvaa parhaalla tavalla hänen elämäntilanteensa ja lastensa aseman, Keto-Huovinen sanoo.

Avioliitolla on paitsi oikeudellisia ja taloudellisia vaikutuksia, myös merkittäviä vaikutuksia lasten asemaan. Avioliiton kumoamisen oikeusvaikutukset ovat samat kuin avioerossa, ainoastaan sillä erotuksella, että siviilisääty palautuu väestörekisteritiedoissa samaksi kuin ennen pakkoavioliittoa. Mitätöinti tarkoittaisi, ettei avioliittoa koskaan ollut oikeudellisesti olemassa.

– Tarve mahdollistaa pakkoavioliiton mitätöinti nousi esille myös useissa lakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden kuten Ihmisoikeusliiton ja yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnoissa. Käytännössä mitätöinti voi olla uhrin kannalta kumoamista parempi vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun liitto on lapseton tai tapauksissa, joissa uhri on varakkaampi, liitto on solmittu taloudellisen hyväksikäytön vuoksi ja siinä on väkivaltaa, Keto-Huovinen sanoo.

– Nyt hallituksen esityksellä tätä ei mahdollisteta, mikä on suuri pettymys. Kyse on erilaisten tilanteiden huomioimisesta ja uhrin oikeusturvan toteutumisesta, Keto-Huovinen jatkaa.