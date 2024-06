Kansanedustaja kiittää: Mitkään näistä eivät kuulu veronmaksajille

Petteri Orpon (kok.) hallitus on lakkauttanut viestintä- ja globaalikasvatustuen (VGK) tämän vaalikauden ajaksi. Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) on tyytyväinen päätöksestä.

Hän viittaa Fingo-järjestön julkaisuun. Julkaisussaan Fingo arvostelee hallituksen leikkauspäätöstä ja katsoo muun muassa, että tuen ”lakkautus on kova isku esimerkiksi järjestöjen antirasistiselle työlle, yritysten vastuullisuuden kirittämiselle, nuorten rauhankasvatukselle sekä viestinnälle globaaleista kysymyksistä”.

– Hyvä. Mikään tuosta ei kuulu veronmaksajan kontolle. Leikkuriin vain, Sammallahti kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Tuen lakkautus on Fingon mukaan valtava pettymys, ja järjestön mielestä se pitäisi perua.

Meillä on synkkiä uutisia. Hallitus on lakkauttanut viestintä- ja globaalikasvatustuen (VGK) tämän vaalikauden ajaksi. Päätös on valtava pettymys, ja se tulisi perua. 1/10 pic.twitter.com/92uGirJzSq

— Fingo (@FingoFi) June 10, 2024