Kansanedustaja kertoi: Kiinni saatua sutta risteytettiin isojen koirien kanssa

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin keskiviikkona laista, joka koskee vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa. Keskustan Hannu Hoskonen muistutti, että myös koirasusi on vieraslaji.

Hannu Hoskonen kertoi nähneensä ”ihan järkytyksekseni” valtakunnanlehdessä kuvan, jonka sanottiin esittävän pannoitettua sutta. Se oli kuitenkin hänen mukaansa vaalea iso koiranhurtta, jonka korvat muistuttivat saksanpaimenkoiraa.

Kansanedustajan mukaan ollaan puhumassa erittäin vakavasta asiasta, kun pääkaupunkiseudullakin on susi lähestynyt iltalenkillä koirien kanssa ollutta henkilöä.

– Se voi päättyä onnellisesti, niin kuin nyt onneksi päättyi, mutta se voi päättyä myös todella ikävästi. Nyt, kun näitä koirasusia on, niin ei minkään näköistä kontrollia ole tässä, että mikä on aito susi, Hannu Hoskonen sanoi.

– Aidosta harmaasudesta on tarkat tuntomerkit, ihan tarkat tuntomerkit, jotka kaikki vähänkään metsästystä osaavat ihmiset tietävät, niin että miksi ministeriössä näissä asioissa on lepsuiltu? Sekään kuvissa näkynyt pannoitettu susi ei ikinä ole susi, vaan varma koirasusi. Näkyy kilometrin päähän.

– Kysyn ministeriltä: onko näihin kiinnitetty huomiota? Pitäisihän näihin kiinnittää huomiota, koska täällä rupeaa kohta ihmisiä joutumaan susien uhriksi. Ja nimenomaan riski ovat nämä koirasudet, koska ne perimältään ovat enemmän koiria kuin susia ja ne ovat täydellisesti menettäneet ihmispelon. Ne tulevat ihan pihapiiriin niin kuin koira, joka on kulkenut tuolla kylillä ja etsii päivän ruokaansa. Se tulee samalla keinoin pihaan.

Hoskonen sanoi, ettei Suomesta löydy metsästäjää, joka uskaltaisi kaataa koirasuden.

– Takuuvarmasti käräjäoikeus tuomitsisi hänet suden kaadosta. …jos minä sen ampuisin vaikka kesämökkini kuistilta, niin linnassahan minä istuisin ja iltalehdet olisivat kimpussa ja vihreät pitäisivät täällä pilkkapuheita, kun olen suden salakaataja.

Kansanedustaja kertoi tutkineensa Pohjois-Karjalassa muutama vuosi sitten asiaa, ja tuolloin alueella oli 150 sutta. Hän kertoi keskustelleensa viljelijän kanssa tapauksesta, jossa tämän lomittajaa oli pyydetty lopettamaan yhdessä talossa ollut eläin.

– Oli otettu jostakin aito susi kiinni, ja sitä risteytettiin isojen koirien kanssa. Tein siitä kantelun oikeusasiamiehelle, ja odotin, että poliisiviranomainen puuttuu asiaan ja tutkii sen jutun, koska sehän on rikos tämmöistä aitoa sutta risteyttää ison koiran kanssa. Se on rikos, ihan selvästi. Ei mitään kuulunut, ei ketään kiinnostanut, Hoskonen totesi.

– Ja nyt on niin monta läheltä piti ‑tapausta ollut, jossa pieni lapsi on ollut koulutiellä hengenvaarassa. Ilomantsissa ne kaksi tapausta tiedän — jos taksinkuljettaja olisi ollut huolimaton tai vastuuton ja hän ei olisi sitä lasta vienyt kotiin, niin miten olisi sille lapselle käynyt?

– Nyt pitää tässä talossa tulla herätys ja ihan tähän oikeasti ruveta paneutumaan, koska ei löydy semmoista metsästäjää, joka menee suden ampumaan koirasutena. Se loppui se metsästys, ja siinä alkoi tie leivättömän pöydän ääreen ja paikkaan, missä verhot tehdään raudasta.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) mukaan keväällä korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen siitä, että koirasudet ovat vieraslaji jota saa hävittää kohdatessa.

– Elikkä kyllä, se on todellakin vieraslaji, ja ne saa hävittää. Elikkä meillä koirasusien kohdalla ei päde mitkään muitten susien kohdalla olevat suojelusäännökset, vaan se on vieraslaji, joka on niin sanotusti henkipatto, Sari Essayah sanoi.

Ministeri mukaan kesällä saatiin asiasta esimerkki, kun Kaakkois-Suomessa liikkui pieni lauma. Ainakin toinen koirasusista varmistettiin dna-näytteillä varmistamaan.

– Mutta todellakin, kyllä, nämä koirasudet saa hävittää, siitä ei ole enää kahta kysymystä. Siinä mielessä tuo kevään oikeuden päätös on nyt hyvä monellekin metsästysseuralle ja näille toimijoille, jotka käytännössä tämän asian tulevat toteuttamaan. Me emme ministeriöstä, virkamiehet, lähde näitä koirasusiakaan metsästämään, vaan tämä tietenkin kuuluu meidän järjestelmässä meidän hyvää työtä tekeville metsästysseuroille.