Kansanedustaja Jarno Limnell kertoo saamastaan uhkausviestistä

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoo Facebook-sivuillaan julkaisemassa päivityksessä saamastaan uhkausviestistä.

– Sain tänään palautetta viestillä, jonka sisältö oli uhkaava: ”sun kannattaa varoa missä liikut, koska susta ei jää mitään jäljelle, jos sut nään.”, Limnell kirjoittaa Facebookissa.

Tämä on kansanedustajan mukaan vakava muistutus siitä, että julkisesti toimivien ihmisten työ ei aina miellytä kaikkia.

– Kritiikki kuuluu demokratiaan, mutta uhkaukset eivät. Ne ylittävät rajan, jota ei pidä ohittaa olankohautuksella. Jokainen tällainen viesti on otettava tosissaan – ei vain minun kohdallani, vaan yleisemmin, muun muassa eduskunnan puolustusvaliokunnassa istuva Limnell huomauttaa.

Kansanedustajan mielestä Suomessa on oltava selvää, että poliittinen keskustelu, erimielisyydet ja väittely kuuluvat demokratiaan. Sen sijaan väkivallalla vihjaileminen tai suora uhkailu on asia, johon on puututtava määrätietoisesti.

– Haluan tuoda tämän esille avoimesti siksi, että läpinäkyvyys ja rohkeus puhua auttavat suojelemaan sekä yksilöitä että demokratiaa. Turvallisuuden tunne ja demokratia eivät saa murentua pelolla. Yhteiskuntamme vahvuus on siinä, että emme vaikene, vaan puolustamme oikeuttamme keskustella vapaasti ja turvallisesti, Limnell muistuttaa päivityksessään.