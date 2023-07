Kansanedustaja ihmettelee: Mihin katosi huoli informaatiovaikuttamisesta?

– Viimeisin käänne tapahtui muun muassa Helsingin Sanomien, Ylen, Iltalehden ja Ilta-Sanomien uutisoidessa Purran eroa vaatineesta nettiadressista. Alle kahdessa vuorokaudessa allekirjoituksia kertyi yli 100 000 kappaletta, nopeammin kuin käytännössä missään kansalaisaloitteessa. Mutta silti yhdelläkään asiasta raportoineella toimituksella ei hälytyskellot soineet, kirjoittaa Sammallahti.

Kyseisellä sivustolla voi kuka tahansa laatia adressin haluamastaan aiheesta ”ilman minkäänlaisia teknisiä taitoja”, kuten se itse mainostaa. Henkilöllisyyttään ei tarvitse vahvistaa mitenkään, vaan nimekseen tai osoitteekseen voi kirjoittaa mitä vain.

Lisäksi adressin voi allekirjoittaa useamman kerran. Kuten sivusto itse toteaa, ”nettiadressi on tehokas väline, kun haluat saada asiallesi suuren yleisön ja päättäjien huomion”.

– Sitten kävi ilmi, että adressin oli allekirjoittanut mm. useampi Riikka Purra sekä valtava liuta Aku Ankka-tason nimimerkkejä. Myös Venäjältä oli tullut samalla nimimerkillä yli sata allekirjoitusta. Iso osa allekirjoituksista tuli yöllä Suomen aikaa, mikä kielii nettibottien avulla tehtailluista väärennetyistä allekirjoituksista, kirjoittaa Sammallahti

Kansanedustajan mukaan ”toimitukset itsekin tiedostivat, että näitä adresseja voi kuka tahansa luoda tai allekirjoittaa tunnistautumatta, mutta skandaaliotsikon saamat klikkaukset näyttivät menevän totuuden edelle”.

– Herää kysymys, mihin katosi median, viime vuosina esiin nostama huoli informaatiovaikuttamisesta?

Sammallahti kirjoittaa ymmärtävänsä, että ”oppositio, media ja kansalaisyhteiskunta valvovat vallanpitäjien toimintaa”.

– Näin pitää ollakin. Erityisen ilahduttavaa on, että se viime hallituskaudella nähty vallan sylikoira on taas muuttumut vallan vahtikoiraksi, aivan kuten taannoin ennustinkin. Silti myös medialla on vastuunsa tiedonvälittäjänä. Tällaiset lapasyötöt [Vladimir] Putinille tai valetiedon levittäminen edes vahingossa ovat häpeällisiä. Hallitus tarvitsee asialliset kriitikkonsa, toivon heidän skarppaavan mahdollisimman pian.