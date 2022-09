Kansanedustaja ihmettelee hallituksen esitystä: Potilaat ja yritykset ulkomaille

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho arvostelee hallituksen esitystä rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta.

– “Uuden lain mukaan valtio maksaisi lähes täyden korvauksen jopa yksityisestä hoidosta ulkomailla, mutta ei Suomessa.” Samaan aikaan Sanna Marinin hallitus alasajaa Kela-korvauksia.

– Hallituksen ratkaisu terveyskriisiin: potilaat ja yritykset ulkomaille?, Laiho kysyy Twitterissä.

Kansanedustaja siteeraa Helsingin Sanomien uutista, jossa todetaan, että uuden lain myötä suomalainen voisi esimerkiksi turistimatkan aikana hoitaa ei-akuutin ongelmansa yksityisellä terveysasemalle ja saada korvauksen, joka vastaa hoidon hintaa Suomessa.

Kyseessä on EU:n direktiiviin perustuva laki, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden alussa. HS:n mukaan EU on aiemmin torunut Suomea nykyisestä korvaus­käytännöstä, joka ei ole EU:n mukaan direktiivin linjausten mukainen.