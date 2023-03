Kansanedustaja esittää: Oligarkkien osuus Hartwall-areenasta myyntiin, rahat Ukrainalle

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on jättänyt kirjallisen kysymyksen otsikolla ”Venäläisiltä takavarikoidun omaisuuden myymisestä ja tuottojen lahjoittamisesta Ukrainaan”.

– Suomen viranomaiset ovat takavarikoineet pakotelistatuiden venäläisten omaisuutta jo sadoilla miljoonilla euroilla. Tähän joukkoon kuuluu niin yksityishenkilöitä kuin yhteisöjäkin. Takavarikoituun omaisuuteen kuuluu laajalla skaalalla eri asioita, kuten osakkeita, aineettomia varoja, tileillä pidettyjä rahoja ja kiinteistöjä. Esimerkiksi Helsinki-halli, entinen Hartwall-areena, kuuluu tähän venäläisomistusten takavarikointilistaan, kysymyksessä todetaan.

Heinosen mukaan Euroopan Unionin jäsenmaat ja EU-komissio ovat kertoneet viimeksi kuukausi sitten selvittävänsä, voisiko lännessä ollutta Venäjän ja venäläisten omaisuutta käyttää Ukrainan hyväksi.

– Lahjoittamisen puolesta on esiintynyt vahvaa tahtoa, mutta haasteena on, että kaikki halutaan tehdä varmasti laillisesti. Juridisesti haastavin osuus on Venäjän keskuspankin rahat, koska lännen alueella olleet rahat on ikään kuin tehty liikkumattomiksi eli Venäjä ei voi siirrellä keskuspankkinsa varoja. Keskuspankin rahojen takavarikointi ei myöskään ole kansainvälisten sopimusten mukaista. EU on puhunut takavarikoinnista jo ainakin viime vuoden toukokuussa, mutta ilmeisesti selvitystyö on yhä kesken. Painetta olisi nyt tärkeää lisätä.

Venäläisten omaisuuden kohtalo ratkaistaan lähtökohtaisesti EU-tasolla. Kansanedustajan mukaan nyt on kuitenkin tärkeää, että Suomi lisää painetta Euroopan unionia kohtaan.

– Aina ennenkin EU on löytänyt ratkaisut myös juridisesti, jos tahtoa on vain ollut. Tässä tahdon kysymyksessä Suomen on oltava edelläkävijä. Venäläisiltä takavarikoitu omaisuus ei saa palautua takaisin heille, vaan se tulee käyttää Ukrainan tukemiseen ja jälleenrakentamiseen, Timo Heinonen toteaa.

Timo Heinosen kirjallisessa kysymyksessä on ministerille kolme varsinaista kysymystä:

* Onko hallitus valmis lisäämään painetta Euroopan Unionin suuntaan, jotta Venäjältä ja venäläisiltä takavarikoitu omaisuus voidaan käyttää Ukrainan tukemiseen ja jälleenrakentamiseen?

* Jos ratkaisua ei EU-tasolla löydetä, onko hallitus valmis tekemään kansallisen ratkaisun Suomessa takavarikoidun omaisuuden myymiseksi ja varojen lahjoittamiseksi Ukrainaan? Suomi toimisi näin suunnan näyttäjänä ja edelläkävijänä.

* Onko hallitus valmis lahjoittamaan Venäjältä ja venäläisiltä takavarikoidun omaisuuden myymisestä saatavat tuotot Ukrainan tukemiseen ja jälleenrakentamiseen?