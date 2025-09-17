Kansanedustaja esittää muuttotappiokuntien pakkoliitoksia

Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos esittää, että asukasluvun voimakas laskeminen otetaan kriisikuntakriteeriksi, jonka pohjalta voitaisiin käynnistää kuntajakoselvitys.
Vuornoksen mukaan voimakas asukasluvun laskeminen kertoo paljon kunnan elinvoimasta ja kyvystä selvitä velvoitteistaan.
– Suomen kuntarakenne ei ole kestävällä pohjalla. Näemme kaikki väestöennusteista, että emme voi jatkaa yli 300 kunnan kuntarakenteella, vaan tarvitsemme kuntaliitoksia. Massiivista kuntauudistusta parempi tapa vähentää kuntien määrää on edetä evoluution kautta. Kriisikuntamenettely on olemassa oleva väline, joka antaisi mahdollisuuden kuntarakenteen uudistamiseen, Vuornos sanoo tiedotteessa.
Hän huomauttaa, että Suomessa on 13 kuntaa, joiden väkiluku on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana yli kymmenen prosenttia.
– Kuntia, joissa väkiluku on laskenut yli viisi prosenttia samassa ajassa, on 129. On päivän selvää, että näin voimakas asukasluvun laskeminen vie kunnan kriisiin. Jos asukasluvun voimakas laskeminen asetettaisiin kriisikuntakriteeriksi, voitaisiin kuntarakennetta uudistaa järkevästi sieltä, missä tulevaisuuden näkymät ovat kaikista heikoimmat, Vuornos jatkaa.
Vuornoksen mielestä kriisikuntamenettely tulisi käynnistää vähintäänkin kaikissa niissä kunnissa, joissa asukasluku on viimeisen viiden vuoden aikana laskenut yli kymmenen prosenttia. Useimmiten nämä kunnat täyttävät jo nykyisetkin kriisikuntamenettelyn kriteerit, jolloin kuntajakoselvityksen käynnistäminen olisi mahdollista ilmankin lakimuutoksia.
– Valtiovarainministeriö on ollut turhan arka kriisikuntamenettelyiden käynnistämisessä. Menettelyt käynnistetään usein vasta aivan viimeisellä hetkellä, vaikka olisi erittäin perusteltua vahvistaa kuntarakennetta yhdistämällä heikoimmassa tilanteessa olevia kuntia, Vuornos sanoo.
Hänen mukaansa suuren kertaluokan uudistukset tuppaavat usein kaatumaan omaan mahdottomuuteensa.
– Vaiheittainen uudistaminen olisi kuntarakenteessakin paras tapa saada asioita aikaan nopeasti. Suomessa on kantokykyymme nähden liikaa heikkoja kuntia ja siksi uudistaminen pitäisi aloittaa heti. Kannustan valtiovarainministeriötä kiristämään tahtia kuntarakenteen uudistamisessa, jatkaa Vuornos.
Suomessa väestö keskittyy voimakkaasti suurille kaupunkiseuduille. Ennusteiden mukaan kehitys tulee tulevaisuudessa vain voimistumaan. Verkkouutiset kertoo väestön keskittymisestä tarkemmin tässä jutussa.
