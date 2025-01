Kansallisgallerian museoissa yli 900000 kävijää

Ateneumissa, Kiasmassa ja Sinebrychoffin taidemuseossa kävi viime vuonna yhteensä noin 918 000 ihmistä, kertoo valtion taidekokoelman ylläpidosta huolehtiva Kansallisgalleria.

Ateneumin taidemuseossa vieraili vuoden 2024 aikana lähes 582 000 ihmistä. Museossa avautui keväällä Eero Järnefeltin mittavaa tuotantoa esitellyt näyttely, joka oli esillä kesän loppuun saakka ja toi ihmisiä taiteen äärelle sankoin joukoin. Syksyllä Ateneumissa avautui modernin taiteen historiaa uudelleen kirjoittava Gothic Modern -näyttely, joka on saanut osakseen runsaasti huomiota niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tammikuun loppupuolelle jatkuva näyttely on vetänyt puoleensa paljon myös uusia yleisöjä. Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi Ateneumin Ajan kysymys -kokoelmanäyttely on Kansallisgallerian mukaan koskettanut kävijöitä.

Sinebrychoffin taidemuseossa kävi viime vuonna ennätykselliset yli 106 000 vierailijaa. Yleisöä houkuttelivat paikalle niin Veden elämää -näyttely, jossa tarkasteltiin ihmisten matkaa veden äärellä 1600-luvulta nykypäivään, kuin syksyllä avautunut Jacobo Bassanon näyttely. Venetsian renessanssin merkittävimpiin taidemaalareihin lukeutuvan Bassanon näyttely esittelee taiteilijan tuotantoa laajasti ensimmäistä kertaa Euroopassa Italian ulkopuolella. Suuresti kiitetty näyttely on esillä vielä 12.1.2025 saakka.

Nykytaiteen museo Kiasmassa vieraili vuoden aikana reilut 230 000 ihmistä. Yleisöä kiinnostivat niin kansainvälisten nykytaiteilijoiden Nina Beierin ja Simon Fujiwaran yksityisnäyttelyt kuin vuoden alussa avautunut kokoelmanäyttely Kuin kotonaan. Ranskalaisen Pauline Curnier Jarninin näyttely sekä ryhmänäyttely Linnunradalla ovat käynnissä vielä alkuvuonna. Näyttelyiden lisäksi Kiasma toi taidetta kaupunkilaisten arkeen, kun museon edustalle kohosi Women & Children -suihkulähdeteos. Kansallisgallerian kokoelmiin hankitusta teoksesta tuli välittömästi yleisön suosikki.

Digitaalinen Kansallisgalleria -ohjelmassa kokeiltiin erilaisia tapoja kansallisen taidekokoelman digitaaliseen käyttöön. Ohjelmassa järjestettiin esimerkiksi generatiivisen taiteen kansainvälinen kilpailu Combine24, jonka finaaliteokset olivat nähtävillä sekä verkossa että Helsingissä järjestetyssä Remix the Archive -näyttelyssä. Taidetrippi-videoesseesarjalla taideaiheita tuotiin yleisön omille päätelaitteille katsottavaksi tarinallisessa ja helposti lähestyttävässä muodossa. Suomen kansallisia taideaarteita tuotiin myös pelimaailmaan nuorten suosimassa Fortnite-pelissä.